Autoritățile germane arestează un cetățean american sub aspectul săvârșirii infracțiunii de SPIONAJ în favoarea Chinei

25 aug. 2025, 21:40, Știri externe
Procurorii federali germani au anunţat punerea sub acuzare a unui cetăţean american, despre care susţin că a transmis serviciilor de informaţii chineze documente sensibile despre armata Statelor Unite.

Bărbatul este acuzat că a intrat în contactat cu serviciile chineze în vara anului 2024, în timp ce lucra pentru un contractor al armatei americane la o bază a SUA din Germania, informează Reuters. Tribunalul militar din Koblenz va decide dacă va accepta sau nu acuzaţiile care i se impută inculpatului.

„Acuzatul Martin D. este suspectat că şi-a declarat disponibilitatea de a se angaja în activităţi de spionaj pentru un serviciu de informaţii străin. Din 2020, el şi-a exercitat activitatea la o bază militară americană din Germania și s-a oferit să transmită informaţii sensibile despre armata SUA serviciilor chineze”, susțin procurorii.

Procesul va începe imediat ce toate probele cuprinse în acest dosar complex vor fi compilate pentru a fi prezentate în fața unei comisii judiciare. Însă până la judecată, Martin D. se află încarcerat în sistemul penitenciar german într-o locație nespecificată.

