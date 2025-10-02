Autorul defăimării la adresa lui Brigitte Macron nu se lasă /Vine cu o nouă TEORIE care va înfuria cuplul prezidențial

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa Brigitte Macron au ales să escaladeze bătălia juridică pe care o poartă, peste Atlantic, împotriva comentatoarei americane de extremă-dreapta Candace Owens. La rândul ei, Owens a lansat o nouă serie de acuzații cu privire la soția președintelui Franței.

Recent, Emmanuel și Brigitte au depus o variantă modificată a plângerii inițiale, în care o acuză pe Candace Owens de escaladarea campaniei de acuzații false.

La rândul ei, Candace Owens, care a susținut de mai multe ori teoria că Brigitte Macron ar fi transgender, a depus o cerere ca tribunalul să respingă cazul, notează The Advocate.

Argumentele invocate de Candace Owens

Pe 12 septembrie, Owens a depus o moțiune de 43 de pagini, cerând tribunalului din Delaware să respingă cazul.

Argumentul ei a fost că instanțele din Delaware nu au jurisdicție asupra disputei.

Cazul ar trebui să fie audiat – în eventualitatea în care ar trebui să fie audiat – ori în Franța ori în statul american Tennessee, unde locuiește Owens, susține ea.

Potrivit documentului, Owens își înregistrează emisiunea, în care a enunțat teoriile despre familia Macron, în subsolul casei sale din Nashville, Tennessee.

Avocații ei au declarat că procesul este un caz de „turism de calomnie, prin excelență”, spunând că soții Macron încearcă să ocolească termenul strict de prescripție de trei luni, în vigoare în Franța pentru plângerile de defăimare.

„În loc să dea în judecată în țara lor de origine (unde a fost suferit presupusul prejudiciu) sau în Tennessee (unde au fost publicate presupusele declarații defăimătoare), Macron a intentat un proces în Delaware, care nu are nicio legătură cu afirmațiile presupuse”, se arată în documentul depus de Owens și avocații săi.

Soții Macron au dat-o în judecată pe Owens în iulie, după ce prezentatoarea de extremă-dreapta a susținut repetat, fără dovezi, că, la naștere, Brigitte Macron ar fi fost de sex masculin.

Candace Owens: Brigitte Macron și “Experimentul închisorii” de la Universitatea Stanford

La rândul lor, soții Macron au contracarat cu o plângere modificată, de 241 de pagini, care detaliază ceea ce ei descriu ca fiind atacurile „vitriolice” ale lui Owens.

Potrivit documentului, Owens “a reciclat” în mod repetat afirmația falsă că Brigitte Macron s-a născut bărbat, extinzându-și seria de podcasturi și chiar vânzând diverse produse care ridiculizează cuplul prezidențial francez.

Plângerea evidențiază noi teorii formulate de Owens, inclusiv aceea că Brigitte Macron, sub numele de „Jean-Michel”, ar fi participat la “Experimentul închisorii” de la Universitatea Stanford, în august 1971.

În cadrul controversatului experiment (cunoscut și sub numele de experimentul Zimbardo, după numele inițiatorului său, profesorul de psihologie Philip Zimbardo), studenților de la universitate li s-au atribuit roluri de gardieni și deținuți, într-un mediu simulat, dar realist, de închisoare.

Experimentul trebuia să dureze două săptămâni dar a fost întrerupt după doar șase zile când Zimbardo și-a dat seama că lucrurile scăpaseră de sub control și “gardienii” începuseră să abuzeze de autoritatea lor.

„Studenții care jucau rolul de gardieni au devenit abuzivi psihologic, iar cei care jucau rolul prizonierilor au devenit anxioși, deprimați emoțional și furioși”, scria Universitatea Stanford.

Avocații soților Macron: „Vitriol continuu, încercări disperate”

Potrivit plângerii formulate de soții Macron, Owens a încercat, de asemenea, să creeze legături între cuplul prezidențial și teorii ale conspirației care implică incest, pedofilie și control al minții.

„De când am intentat acest proces, doamna Owens nu a făcut decât să ne întărească cazul prin repetarea și escaladarea retoricii ei false și defăimătoare împotriva familiei Macron”, a declarat avocatul soților Macron.

„Plângerea modificată pe care am depus-o săptămâna trecută surprinde amploarea vitriolului ei continuu și abordează încercările ei disperate ca acest caz să fie audiat în ceea ce ea percepe a fi un forum mai prietenos. Suntem încrezători că acest litigiu se află în fața instanței corespunzătoare, dar indiferent de locul în care este audiat, faptele și dovezile care susțin afirmațiile noastre vorbesc de la sine,” a mai spus avocatul cuplului Macron.

Brigitte Macron a câștigat deja mai multe cazuri de defăimare în Franța, împotriva altor persoane care au răspândit zvonuri similare.

Candace Owens: Macron i-ar fi cerut lui Trump să îi reducă podcastul la tăcere: „O condiție pentru a pune capăt războiului din Ucraina”

Anterior, Owens a povestit că la cererea lui Emmanuel Macron, Donald Trump ar fi sunat-o ca să îi ceară să nu mai vorbească despre Brigitte Macron.

Invitată la The Tucker Carlson Show, Owens a spus că Trump ar fi sunat-o în februarie, după ce președintele Macron a vizitat Casa Albă.

Potrivit lui Owens, președintele francez s-a folosit de o întâlnire diplomatică, aparent despre războiul din Ucraina, pentru a-i cere lui Trump să-i reducă la tăcere podcastul.

„Emmanuel Macron a zburat personal la DC și i-a cerut lui Trump să-mi ceară să tac, să nu mai vorbesc despre soția lui”, i-a spus Owens lui Carlson. „Am primit un mesaj de la un intermediar, la câteva ore după plecarea lui Macron, poate chiar la o oră după ce Macron a plecat, și mi-a spus: trebuie să vorbim la telefon cu tine”.

Ea a adăugat că intermediarul i-a spus că cineva apropiat lui Trump „îmi cere să-ți cer să nu mai vorbești despre Brigitte”.

Owens a spus că inițial a râs de mesaj. Dar când a sunat înapoi pentru clarificări, i s-a spus că cererea fusese formulată ca parte a negocierilor internaționale.

„I-a fost prezentată lui Trump ca o condiție pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean”, a spus ea. „Așa mi-a fost prezentat de o terță persoană”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: