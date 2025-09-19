Activista Candace Owens susține că, imediat după atac, asasinul lui Charlie KIRK a mers să își cumpere o înghețată

Candace Owens, o cunoscută activistă conservatoare din Statele Unite, susține că, după ce a tras, suspectul din cazul asasinării lui Charlie Kirk ar fi mers să-și cumpere o înghețată de la un magazin aflat la 15 minute distanță.

Spunând că are o informație „exclusivă” pentru spectatorii podcastului ei, Owens a împărtășit o imagine cu suspectul, Tyler Robinson, la un magazin Dairy Queen din Orem, orașul de lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc asasinatul pe 10 septembrie.

Imaginea care îl arată pe Tyler într-un tricou maro și o șapcă ar fi fost surprinsă la ora 18:38, potrivit lui Owens.

Owens a spus că „Dairy Queen din apropiere” se află la aproximativ 15 minute distanță de campus.

Cu toate acestea, nu există nicio confirmare în acest sens din partea Departamentului de Poliție din Orem.

Tyler Robinson, 17 minutes after Charlie Kirk was assassinated, buying himself ice cream from Dairy Queen. pic.twitter.com/nYxpPr1zHr — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) September 19, 2025

Conform informațiilor disponibile, Tyler ar fi venit în campusul din Utah Valley în jurul orei 8:30 dimineața, iar Kirk a fost împușcat la 12:23, în timp ce discuta cu studenții.

Dacă imaginea este legitimă, aceasta ar însemna că Robinson a fost la Dairy Queen la mai mult de șase ore după atac.

„Reperarea” lui Tyler Robinson la Dairy Queen are asemănări cu arestarea lui Luigi Mangione, care este acuzat de uciderea directorului general al UnitedHealthcare, Brian Thompson, notează Newsweek.

Mangione a fost arestat într-un McDonald’s din Pennsylvania.

Ce legătură a avut Candace Owens cu Charlie Kirk

Owens a distribuit și o postare pe Instagram, care a fost vizualizată de peste un milion de utilizatori. Pe platforma X, o postare despre imagine a strâns peste cinci milioane de vizualizări.

Candace Owens a postat în mod constant despre moartea lui Kirk și despre atacul în care acesta a fost ucis.

Cei doi fuseseră prieteni, iar Owens lucrase anterior la Turning Point USA, organizația fondată de Kirk.

Săptămâna aceasta, Eric Boiling, o fostă gazdă Fox News și Newsmax, a vorbit și el despre legătura dintre Owens și Kirk.

El a spus că Kirk și Owens au fost prieteni, dar au avut o „despărțire.” Cauza ar fi fost teoriile lui Owens, care începuseră „să devină prea excentrice”, ceva despre care Boiling a spus că era „prea extrem” pentru Turning Point USA.

Owens a fost criticată pentru unele dintre lucrurile pe care le-a postat după moartea lui Kirk; unii au descris postările ei ca zvonuri și teorii ale conspirației.

În prezent, Tyler Robinson este închis la închisoarea din Spanish Fork, Utah, fără cauțiune, și urmează să apară în fața instanței pe 29 septembrie.

Acuzatul este acum deținutul nr. 460956 și este supus unei supravegheri permanente, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, pentru a fi împiedicat să se sinucidă, deoarece arată tendințe suicidare.

De asemenea, el este ținut într-o clădire specială, departe de alți deținuți, pentru a evita orice potențială altercație.

„Într-un caz atât de important, s-ar putea întâmpla ceva rău. Cineva ar putea ajunge să-i ia viața doar pentru că știe că asta îl va face faimos”, a declarat Lenard Vare, un expert în condițiile din închisoare, citat de Daily Mail.

O slujbă de comemorare pentru Kirk va avea loc duminică, 21 septembrie, în Arizona. Președintele Donald Trump este așteptat să participe, împreună cu alți lideri republicani.

