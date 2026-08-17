Alertă în Franța. Un avion al Forțelor Aeriene, folosit pentru instruirea piloților, a aterizat forțat pe un drum și a luat foc. Care este starea echipajului

Un avion militar de antrenament s-a prăbușit, luni, în sudul Franței în timpul unui zbor de instrucție. Anunțul oficial a fost făcut de Ministerul francez al Apărării, care a precizat că aparatul este un model Cirrus SR-20, relatează BFMTV.

„Un avion de antrenament Cirrus SR-20 al Forțelor Aeriene al Franței a suferit un accident la Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), în timp ce efectua un zbor de instruire“, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat.

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Potrivit rapoartelor din presă, în jurul orei 9:45, un avion folosit pentru instruirea piloților din Forțele Aeriene și Spațiale de la baza aeriană 701 din Salon-de-Provence a luat foc după ce a aterizat de urgență pe drumul național 113, în subprefectura Bouches-du-Rhône.

Cei doi membri ai echipajului au dat alarma.

Potrivit unui comunicat de presă al Forțelor Aeriene, avionul se afla în plin „zbor de instruire”, având la bord un instructor și un elev-pilot, ambii fiind ușor răniți. Echipajul a reușit să evite zonele locuite. Nu s-au înregistrat pagube aduse unor terți.”

„Membrii echipajului, care erau conștienți, au fost preluați imediat de echipele medicale ale bazei aeriene”, adaugă comunicatul de presă.

A fost deschisă o anchetă

Într-un comunicat publicat pe Facebook, municipalitatea din Salon-de-Provence precizează că acest accident aviatic „la fel de spectaculos pe cât de impresionant” s-a produs „în timpul unui exercițiu de zbor”.

„Cei doi militari de la Școala Aeriană aflați la bord au reușit să aterizeze de urgență pe RD 113, între Jardi Passion și Intermarché, și să iasă din aeronavă la timp, înainte ca aceasta să ia foc”, relatează primăria.

Deocamdată, pentru a permite echipelor de intervenție și forțelor de ordine să-și desfășoare anchetele, „RD 113, șoseaua Aureliană și calea ferată SNCF sunt în prezent blocate”, precizează primăria.

Biroul de anchete și accidente pentru siguranța aeronautică de stat a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Ancheta a fost încredințată secției de investigații a Jandarmeriei Aeriene și Spațiale, precizează armata în comunicatul său.