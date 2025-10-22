Prima pagină » Știri externe » Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat

22 oct. 2025, 09:20, Știri externe
Avionul care îl transporta pe prim-ministrul australian Anthony Albanese înapoi acasă de la Washington a fost nevoit să aterizeze de urgență în SUA. Măsura a fost luată din precauție, după ce un bagaj a căzut dintr-un compartiment de deasupra capului și a lovit un ofițer al Forțelor Aeriene aflat la bord. Ofițerul a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente.

După ce a decolat de la baza aeriană Andrews, avionul Airbus A330-200 al Forțelor Aeriene Regale Australiene care îl transporta pe prim-ministru acasă trebuia să zboare direct spre Hawaii, dar a aterizat în mod neașteptat în St Louis, Missouri, după mai puțin de o oră de zbor.

După o deviere și aproape trei ore petrecute pe pistă, avionul primului ministru și-a reluat călătoria spre Australia.

Avionul, care transporta primul ministru, miniștrii de rang înalt, consilieri, funcționari publici, personalul forțelor de apărare și membri ai galeriei de presă — se îndreaptă acum spre Australia via Honolulu, unde va face o escală pentru realimentare.

Nu avem informații  despre starea pacientului, dar surse spun că suferă de o leziune cerebrală.

Primul Hegseth, al doilea Albanese

În urmă cu doar 6 zile, și Secretarul de Război al Statelor Unite, Pete Hegseth, a avut un incident de acest fel.

Avionul lui Pete Hegseth a efectuat o aterizare neprogramată în Marea Britanie, în timpul unui zbor spre SUA.

Avionul care îl transporta pe Hegseth înapoi de la reuniunea miniștrilor Apărării din cadrul NATO din Belgia a avut o „fisură în parbrizul aeronavei”.

Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți cei aflați la bord, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a declarat guvernul.

Hegseth a scris după aterizare: „Totul este bine. Slavă Domnului. Continuăm misiunea!

