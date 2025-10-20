Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene

Australia și-a exprimat îngrijorările cu privire la exercițiile militare ale Chinei, denunțând manevrele unei aeronave care a lansat rachete de semnalizare „în imediată apropiere” de avionul său de patrulare, deasupra Mării Chinei de Sud.

Guvernul australian a transmis că manevrele Beijingului sunt „nesigure și neprofesioniste”, desfășurând operațiuni în apropiere de propriile sale aeronave militare. Personalul australian nu a suferit vătămări corporale în urma incidentului de duminică.

Un purtător de cuvânt al Armatei chineze a declarat că avionul australian „a pătruns ilegal” în spațiul aerian al Chinei și a trebui să fie expulzat.

Acțiunile aeronavei australiene „au încălcat grav suveranitatea Chinei”, a declarat colonelul superior Li Jianjian, îndemnând Canberra să „înceteze imediat acțiunile sale provocatoare”.

Forțele de Apărare ale Australiei au declarat că se așteaptă ca toate țările, inclusiv China, să își opereze forțele armate într-un mod sigur și profesionist.

Albanese a efectuat o vizită oficială în SUA

Incidentul de duminică a avut loc în timp ce premierul australian, Anthony Albanese, se îndrepta spre SUA pentru o întâlnire cu președintele Donald Trump, potrivit BBC.

În februarie, Australia a acuzat un avion chinezesc că a lansat rachete de semnalizare în apropierea unui avion australian din zonă. China a avertizat atunci că avionul a pătruns intenționat în spațiul său aerian.

Anul trecut, Australia a acuzat un avion de vânătoare chinez că a lansat rachete de semnalizare în apropierea unui elicopter al marinei australiene, care făcea parte dintr-o misiune a Consiliului de Securitate al ONU în Marea Galbenă.

