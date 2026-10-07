Primarul orașului Saint-Denis, Bally Bagayoko, a devenit viral pe social media după ce s-a pus ca scut uman între forțele de ordine și studenții care protestau în Paris. Edilul a fost filmat în timp ce striga la jandarmi să se oprească.

Protestele, aflate deja în a treia săptămână, au fost declanșate de nemulțumirile profunde ale elevilor de liceu, care reclamă lipsa acută de profesori, clasele supraaglomerate, numărul mare de ore, dar și alte probleme conexe. Ceea ce a început ca o manifestație pașnică a escaladat rapid în proteste violente pe tot întinsul Franței.

Intervenția primarului a avut loc în fața liceului Paul Éluard din Saint-Denis, o suburbie a Parisului. Primarul Bally Bagayoko s-a poziționat cu brațele întinse direct în fața cordonului de jandarmi pentru a proteja tinerii și a preveni o confruntare directă a acestora cu forțele de ordine. În toată această altercație, primarul a fost afectat de gazele lacrimogene. Ulterior, acesta a fost filmat în timp ce era ajutat de câțiva tineri să își spele ochii cu ser fiziologic.

Deși gestul său poate fi lăudat pentru că a reușit să-i apere pe studenți și elevi, Bally Bagayoko, membru al partidului de extremă stânga La France Insoumise, este o figură centrală în cadrul acestor proteste. Criticii și oficiali guvernamentali îl acuză pe Bagayoko că încurajează violența stradală. În zilele precedente, au apărut imagini în care edilul apărea dansând alături de tineri mascați în apropierea unei pubele de gunoi incendiate.

Prefectul poliției din Paris a depus deja o plângere penală împotriva sa din cauza declarațiilor privind „violența legitimă” a protestatarilor și pentru prezența sa activă în mijlocul revoltelor.