Banca Mondială renunță la INTERDICȚIA privind finanțarea proiectelor de energie nucleară

Consiliul de administrație al Băncii Mondiale a convenit să pună capăt unei interdicții de lungă durată privind finanțarea proiectelor de energie nucleară în țările în curs de dezvoltare, ca parte a unui efort mai amplu de a satisface nevoile tot mai mari de energie electrică, a declarat miercuri președintele băncii, Ajay Banga.

Banga a prezentat strategia energetică revizuită a băncii într-un e-mail adresat personalului după ceea ce el a numit o discuție constructivă cu Consiliul de Administrație marți.

Consiliul de Administrație nu a căzut încă de acord dacă banca ar trebui să se angajeze în finanțarea producției de gaze naturale și, dacă da, în ce circumstanțe, conform Reuters.

În 2013, Banca Mondială, care acordă împrumuturi la rate mici pentru a ajuta țările să construiască orice, de la bariere împotriva inundațiilor la căi ferate, a decis să oprească finanțarea proiectelor de energie nucleară. În 2017 Banca a anunțat că va înceta să finanțeze proiecte upstream de petrol și gaze începând cu 2019, deși va lua în considerare în continuare proiectele de gaze în cele mai sărace țări.

Problema proiectelor de gaze naturale, încă nedecisă

Problema nucleară a obținut destul de ușor acordul membrilor Consiliului de Administrație, dar mai multe țări, inclusiv Germania, Franța și Marea Britanie, nu au susținut pe deplin schimbarea abordării băncii în ceea ce privește proiectele de gaze naturale, au declarat surse familiare cu discuția.

„Deși problemele sunt complexe, am făcut progrese reale către o cale clară de a furniza energie electrică ca motor al dezvoltării”, a spus Banga, adăugând că sunt necesare discuții suplimentare cu privire la problema proiectelor de gaze.

Banga a susținut o schimbare în politica energetică a băncii de la preluarea mandatului în iunie 2023, argumentând că banca ar trebui să urmărească o abordare „toate cele de mai sus” pentru a ajuta țările să răspundă nevoilor tot mai mari de energie electrică și să avanseze obiectivele de dezvoltare.

În memoriul său, el a menționat că cererea de energie electrică se va dubla în țările în curs de dezvoltare până în 2035, ceea ce ar necesita mai mult decât dublarea investiției anuale actuale de 280 de miliarde de dolari în producție, rețele și stocare.

Colaborare Banca Mondială – Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Banga a spus că Grupul Băncii Mondiale va lucra îndeaproape cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a-și consolida capacitatea de a oferi consultanță cu privire la garanțiile de neproliferare nucleară, siguranța, securitatea și cadrele de reglementare.

Banca va sprijini eforturile de prelungire a duratei de viață a reactoarelor nucleare existente, împreună cu modernizarea rețelei. De asemenea, va lua măsuri pentru a accelera potențialul reactoarelor modulare mici.

Douăzeci și opt de țări folosesc deja energie nucleară pentru scopuri comerciale, cu încă zece gata să li se alăture și alte zece potențial gata până în 2030, potrivit Energy for Growth Hub și Third Way.

Activiștii de mediu se tem că finanțarea mai multor proiecte nucleare și de gaze naturale va deturna fondurile de la eforturile necesare urgent ale țărilor în curs de dezvoltare pentru a se adapta la schimbările climatice și a beneficia de surse alternative de energie abundente, cum ar fi energia solară.

Banga a spus că strategia revizuită a băncii le va permite țărilor să determine care este cel mai bun mix energetic, unele alegând energia solară, eoliană, geotermală sau hidroelectrică, în timp ce altele ar putea opta pentru gaze naturale sau, în timp, nucleare.

Banca va studia în continuare tehnologiile în evoluție, cum ar fi captarea carbonului și energia oceanică, a spus Banga, adăugând că urmărește să simplifice procesele de analizare și aprobare.

Foto: Profimedia

CITIȚI ȘI:

Prețurile la electricitate au EXPLODAT. Motivul scumpirii din piața energetică europeană