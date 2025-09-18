Banchet REGAL la castelul Windsor organizat de Regele Charles al III-lea pentru Donald Trump: „Este o mare onoare”

Regele Charles al III-lea a organizat un banchet fastuos la castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump, aflat în vizită de stat în Marea Britanie. Evenimentul a reunit 160 de invitați, printre care membri ai familiei regale, lideri politici, miliardari din tehnologie și personalități din lumea sportului.

Președintele american Donald Trump a declarat că vizita sa oficială în Marea Britanie este „o mare onoare”, precizând că este singurul lider de la Casa Albă invitat de două ori la un banchet regal.

Liderul de la Casa Albă a fost așezat în centrul unei mese impresionante, lungă de 47,3 metri, în Sala St George’s Hall a castelului Windsor. Trump a stat între regele Charles al III-lea și prințesa Catherine, care a purtat o rochie aurie, apreciată de liderul american.

Soția sa, Melania Trump, a fost plasată lângă regina Camilla, iar alegerea vestimentației celor două a fost interpretată de presa ucraineană drept un gest subtil de sprijin pentru Kiev.

Într-un discurs sobru, regele Charles al III-lea a lăudat „angajamentul personal” al lui Donald Trump în eforturile de a pune capăt conflictelor globale și a adus în discuție tema sa favorită: protecția mediului.

Deși un susținător al combustibililor fosili, Trump a recunoscut inițiativele regelui în domeniu, amintind de „restaurarea vieții râurilor și plantarea copacilor”.

Invitați de elită din politică, tehnologie și sport

Printre invitații de marcă s-au aflat magnatul media Rupert Murdoch, deși a fost plasat la distanță de Trump, în contextul procesului deschis de acesta împotriva lui.

Lumea tehnologiei a fost bine reprezentată prin Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) și Steve Schwarzman (Blackstone).

Din partea SUA au participat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și trimisul special Steve Witkoff. În onoarea pasiunii lui Trump pentru golf, la eveniment au fost invitați campionii Nick Faldo și Charley Hull.

Fiica lui Donald Trump, Tiffany, a fost singurul membru al familiei prezent dintre cei cinci copii ai fostului președinte.

Fast culinar și rafinament britanic

Meniul a inclus preparate sofisticate precum panna cotta cu năsturel de Hampshire, ballotine de pui de Norfolk și deserturi rafinate pe bază de înghețată și sorbet de fructe.

Vinurile au fost atent alese: un roșu californian Ridge Vineyards 2000, un spumant englezesc Wiston Estate 2016 și șampanie Pol Roger din 1998.

Coniacul servit după cină data din 1912, anul în care s-a născut mama lui Trump, iar pentru această ocazie a fost creat și un cocktail special – Transatlantic Whisky Sour.

Decorul a fost completat de aranjamente florale cu flori din grădinile Palatului Buckingham și Windsor, 139 de lumânări și tacâmuri aranjate cu precizie timp de o săptămână.