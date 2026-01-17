Prima pagină » Știri externe » Povestea bazarului istoric unde au început protestele din Iran

17 ian. 2026, 17:00, Știri externe
Este bazarul care ar fi putut marca finalul unei republici clericale, același loc de unde a început odată cu Revoluția Islamică din 1979 care a dus la abolirea monarhiei. Marele Bazar al Teheranului, acolo unde comercianții au strigat din decembrie 2025 „moarte dictatorului”. Este locul unde se vindeau bijuterii, covoare persane și mirodenii din secolul al 7-lea. 

Liderii regimului acuză Mossad și CIA pentru că ar fi provocat revoltele care s-au soldat cu peste 2.000 de oameni uciși și peste 10.000 de alți manifestanți arestați de către forțele de ordine.

Cauza reală a revoltelor: Economia iraniană în prag de COLAPS

În realitate, cauza reală a revoltelor a fost una economică: sancțiunile internaționale care s-au întins pe mulți ani și prăbușirea monedei iraniene.  Potrivit Financial Times , Marele Bazar nu este doar un loc de cumpărături, ci și de schimbat idei politice. A fost construit din 1977 în forma unui labirint întins pe 100 de hectare. Sunt zeci de mii de magazine, tarabe și talciocuri unde se vând alimente, mirodenii, aur, cupru, haine și chiar electronice de pe piața neagră.

Comercianții bazarului sunt epuizați. Dar când se ridică, poporul este încurajat să se ridice împotriva nedreptății. Asta arată cât de important este bazarul.” , a spus un lucrător comerciant.

„Mulți comercianți sunt îngrijorați de insecuritate. Când rata dolarului are fluctuații, întregul sistem al prețurilor se prăbușește și toate activele tale se devalorizează cu jumătate. Bazarul ar fi trebuit să fie bogat încât ca lucrătorii noștri să-și permită să-și cumpere magazine și apartamente după mulți ani de muncă. Acum, comercianții se luptă să supraviețuiască. Cum ar putea un bazar epuizat să conducă o altă revoluție”, a spus un alt comerciant.

Comercianții se tem nu doar de violențe: Piața este foarte volatilă

Naser, unul dintre comercianți, a spus că s-a  oprit din vândut de teama violențelor din ultimele săptămâni, dar și din cauza pieței care a devenit tot mai volatilă din cauza prăbușirii rialului iranian.

„Dacă vând tot ce am acum, nu voi mai putea să fac aprovizionarea. Mi-a fost frică cu transportarea pe drumuri a mărfurilor și de orice atac asupra camioanelor, însă șoferii au înaintat”, a spus Naser.

Mulți comercianți au fost nevoiți să crească prețurile din decembrie, iar din cauza protestelor violente și a întreruperii internetului, multe magazine au fost închise. Bazarul a fost redeschis miercuri, însă sub strictă supraveghere a forțelor de securitate. Au fost staționați polițiști și vechicule blindate în zonă.

Unele secțiuni ale bazarului sunt încă închise, inclusiv magazinele cu aur în contextul în care piața este încă volatilă. Mare parte din Marele Bazar este pustiu, cu câțiva clienți prezenți.

Un analist reformist, Saeed Laylaz, a declarat:

„Liderii politici s-au cățărat pe scara bazarului și au răsturnat-o. Negustorii bazarului au pierdut lupta cu oligarhii Republicii Islamice și mai au bani pentru scopuri politice.” 

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Cum a recăpătat regimul iranian controlul asupra străzilor după ce Trump a amânat operațiunea militară

