Beijingul reacționează după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „China este profund șocată”

03 ian. 2026, 19:56, Știri externe
China a reacționat printr-un comunicat al Ministerului de Externe la atacurile militare americane împotriva Venezuelei și la capturarea președintelui Nicolas Maduro. Beijingul se declară „profund șocat de utilizarea flagrantă a forței de către SUA”.

Ministerul chinez de Externe a transmis că operațiunea militară a Statelor Unite ar fi încălcat dreptul internațional și a condamnat folosirea forței de către SUA împotriva unei țări suverane, precum și folosirea forței împotriva președintelui unei țări. În aceeași postare, Beijingul susține că se opune „comportamentului hegemonic” al Washingtonului, pe care îl consideră o atingere la adresa suveranității Venezuelei și un factor care „amenință pacea și securitatea în America Latină și Caraibe”.

„China este profund şocată şi condamnă ferm utilizarea flagrantă a forţei de către Statele Unite împotriva unui stat suveran şi acţiunile lor împotriva preşedintelui acestuia. Acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internaţional, subminează suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe. China se opune ferm acestui comportament. Facem apel la SUA să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU și să înceteze încălcarea suveranității și securității altor țări”.

De asemenea, China a cerut Statelor Unite „să respecte dreptul internațional și scopurile și principiile Cartei ONU” și să „înceteze să violeze suveranitatea și securitatea altor țări”.

Maduro a primit în vizită un reprezentant al guvernului chinez cu câteva ore înainte de a fi capturat de Armata SUA

Președintele Venezuelei l-a primit pe reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri latino- americane la Palatul Miraflores. Qiu Xiaoqi, trimisul special al președintelui Xi Jinping s-a întâlnit cu Nicolas Maduro cu câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să anunțe că președintele Venezuelei și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

