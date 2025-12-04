Prima pagină » Știri externe » Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”

Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”

04 dec. 2025, 13:49, Știri externe
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a anunțat decizia de a-l numi pe generalul-maior Roman Gofman, secretarul său militar, în funcția de șef al Mossadului, agenția de informații și operațiuni speciale a Israelului. Gofman este descris de Netanyahu drept „cel mai demn și potrivit candidat” pentru această funcție, a anunțat astăzi biroul premierului.

Roman Gofman îl va succeda în funcție pe David Barnea, care își va încheia oficial mandatul de cinci ani în iunie 2026.

Ofițer de carieră în cadrul IDF, Gofman a deținut numeroase roluri operaționale și de comandă, inclusiv luptător și comandant în Corpul Blindat, comandant de batalion în Batalionul 75, Brigada 7, ofițer în formațiunea „Gaash” (Divizia 36) și comandant al Diviziei „Habashen” (210), printre altele. În prezent, ocupă funcția de secretar militar al prim-ministrului.

Biroul lui Netanyahu a declarat că Gofman s-a remarcat în timpul „Războiului de Răscumpărare” – numele oficial pe care guvernul israelian l-a adoptat pentru războiul cu Hamas, care a început pe 7 octombrie 2023.

Netanyahu l-a descris pe Gofman drept „cel mai demn și potrivit candidat pentru funcția de șef al Mossad-ului”. Presa israeliană precizează că, în timpul conflictului cu Hamas, acesta a menținut o coordonare continuă cu agențiile de informații israeliene, inclusiv cu Mossad, și a fost grav rănit în timp ce se confrunta cu teroriștii Hamas în Fâșia Gaza.

Roman Gofman, consilierul de top al lui Benjamin Netanyahu

Gofman ocupă funcția de secretar militar al premierului Israelului din mai 2024, când a devenit unul dintre cei mai apropiați consilieri ai premierului israelian. În calitatea sa de consilier, Gofman a fost omul de legătură între Netanyahu și Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Gofman a fost trimisul lui Netanyahu în misiunile diplomatice și de securitate sensibile în străinătate. Anul acesta, în martie, a fost trimis la Moscova pentru a discuta interesele strategice ale Israelului în regiune, cum ar fi influența Iranului și Turciei în Siria.

Numirea sa de către Netanyahu în fruntea Mosad, anunțată pe 4 decembrie 2025, este văzută ca o mișcare strategică, care plasează un aliat de încredere la conducerea uneia dintre cele mai puternice agenții de spionaj din lume.

Benjamin Netanyahu își consolidează puterea prin numirea apropiaților în poziții cheie

Netanyahu a fost adesea criticat pentru faptul că a încercat să își consolideze puterea prin numirea unor persoane loiale lui, mai degrabă decât numirea unor experți independenți în funcții cheie din guvern, servicii de securitate și instituții de reglementare.

Chiar dacă astăzi a fost nominalizat de premierul israelian, propunerea de numire în funcția de șef al Mosad trebuie să fie prezentată Comitetului consultativ pentru numiri în funcție, după cum este procedura. Conform legislației israeliene, membrii acestui comitet sunt selectați de prim-ministru. În luna mai, Netanyahu a demis 6 din cei 10 membri ai Comitetului pentru că nu au vrut să aprobe numirea unui nou șef al Shin Bet.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
EXTERNE Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
13:27
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
EXTERNE Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
12:22
Un jurnalist ucrainean a găsit-o pe așa-zisa fiică a lui Putin la Paris. Cine este și ce i-a spus jurnalistului despre războiul purtat de tatăl ei
EXTERNE Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”
11:59
Record de nașteri într-un sat cu doar 400 de locuitori: „Aici se trăiește bine”
EXTERNE Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal
11:36
Anchetă în SUA. Șeful Pentagonului a pus armata americană în pericol folosind aplicația Signal
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări

Cele mai noi