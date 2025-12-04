Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a anunțat decizia de a-l numi pe generalul-maior Roman Gofman, secretarul său militar, în funcția de șef al Mossadului, agenția de informații și operațiuni speciale a Israelului. Gofman este descris de Netanyahu drept „cel mai demn și potrivit candidat” pentru această funcție, a anunțat astăzi biroul premierului.

Roman Gofman îl va succeda în funcție pe David Barnea, care își va încheia oficial mandatul de cinci ani în iunie 2026.

Ofițer de carieră în cadrul IDF, Gofman a deținut numeroase roluri operaționale și de comandă, inclusiv luptător și comandant în Corpul Blindat, comandant de batalion în Batalionul 75, Brigada 7, ofițer în formațiunea „Gaash” (Divizia 36) și comandant al Diviziei „Habashen” (210), printre altele. În prezent, ocupă funcția de secretar militar al prim-ministrului.

Biroul lui Netanyahu a declarat că Gofman s-a remarcat în timpul „Războiului de Răscumpărare” – numele oficial pe care guvernul israelian l-a adoptat pentru războiul cu Hamas, care a început pe 7 octombrie 2023.

Netanyahu l-a descris pe Gofman drept „cel mai demn și potrivit candidat pentru funcția de șef al Mossad-ului”. Presa israeliană precizează că, în timpul conflictului cu Hamas, acesta a menținut o coordonare continuă cu agențiile de informații israeliene, inclusiv cu Mossad, și a fost grav rănit în timp ce se confrunta cu teroriștii Hamas în Fâșia Gaza.

Roman Gofman, consilierul de top al lui Benjamin Netanyahu

Gofman ocupă funcția de secretar militar al premierului Israelului din mai 2024, când a devenit unul dintre cei mai apropiați consilieri ai premierului israelian. În calitatea sa de consilier, Gofman a fost omul de legătură între Netanyahu și Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Gofman a fost trimisul lui Netanyahu în misiunile diplomatice și de securitate sensibile în străinătate. Anul acesta, în martie, a fost trimis la Moscova pentru a discuta interesele strategice ale Israelului în regiune, cum ar fi influența Iranului și Turciei în Siria.

Numirea sa de către Netanyahu în fruntea Mosad, anunțată pe 4 decembrie 2025, este văzută ca o mișcare strategică, care plasează un aliat de încredere la conducerea uneia dintre cele mai puternice agenții de spionaj din lume.

Benjamin Netanyahu își consolidează puterea prin numirea apropiaților în poziții cheie

Netanyahu a fost adesea criticat pentru faptul că a încercat să își consolideze puterea prin numirea unor persoane loiale lui, mai degrabă decât numirea unor experți independenți în funcții cheie din guvern, servicii de securitate și instituții de reglementare.

Chiar dacă astăzi a fost nominalizat de premierul israelian, propunerea de numire în funcția de șef al Mosad trebuie să fie prezentată Comitetului consultativ pentru numiri în funcție, după cum este procedura. Conform legislației israeliene, membrii acestui comitet sunt selectați de prim-ministru. În luna mai, Netanyahu a demis 6 din cei 10 membri ai Comitetului pentru că nu au vrut să aprobe numirea unui nou șef al Shin Bet.