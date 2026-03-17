Bilanțul pierderilor în armata SUA în războiul din Orient. 13 militari americani uciși și aproape 200 de răniți, în șapte țări

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 10:21, Știri externe
Aproximativ 200 de militari americani au fost răniți în șapte țări de la începutul războiului cu Iranul. Pentagonul confirmă și 13 morți, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să producă pierderi semnificative pentru armata americană, cu aproape 200 de militari răniți în mai multe zone strategice din Orientul Mijlociu. Potrivit căpitanului Tim Hawkins, purtător de cuvânt al comandamentului militar american din regiune, bilanțul actual indică o creștere față de raportările anterioare.

„Zece sunt clasificaţi ca fiind grav răniţi. Marea majoritate a rănilor sunt uşoare, iar peste 180 de militari şi-au reluat deja misiunea”, a declarat oficialul, potrivit The Washington Post.

Soldații americani răniți în urma escaladării războiului din Orientul Mijlociu se aflau în Israel, Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak și Iordania, zone cheie în desfășurarea operațiunilor militare.

Rănile au survenit pe fondul lansării de către Iran a unor valuri de rachete și drone de atac cu sens unic asupra pozițiilor americane și țintelor civile din țările din regiune, ca răspuns la campania militară extinsă a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, care a început acum trei săptămâni.

Oficialii americani au declarat că atacurile SUA din ultimele zile s-au concentrat în mare măsură pe distrugerea lansatoarelor de rachete iraniene și a facilităților de depozitare a dronelor, în încercarea de a limita capacitatea Iranului de a riposta.

Amintim că cu doar o săptămână în urmă, Pentagonul raportase aproximativ 140 de răniți, ceea ce arată intensificarea conflictului și extinderea impactului asupra trupelor americane, în ciuda afirmațiilor „victorioase” ale lui Donald Trump din ultima vreme.

13 militari americani și-au pierdut viața

De la declanșarea ofensivei lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, 13 militari americani au murit. Șapte dintre aceștia au fost uciși în urma atacurilor lansate de Teheran asupra bazelor americane din Kuweit și Arabia Saudită. Alți șase și-au pierdut viața în prăbușirea unui avion de realimentare în Irak.

Forțele americane au lovit peste 7.000 de ținte în Iran de la începutul operațiunii, a declarat Comandamentul Central într-o fișă informativă publicată luni. Israelul a lansat încă aproximativ 8.000, au declarat oficialii.

Printre țintele lovite se numără bazele de rachete antinavale ale Iranului, facilitățile de producție de rachete balistice și drone, buncărele de arme și rachetele sol-aer, au declarat oficialii americani.

Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”

FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
PROIECT DE LEGE Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
Volodimir Zelenski a semnat legea privind combaterea discriminării și a hărțuirii în cadrul armatei
FLASH NEWS 🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
🚨 Oficialul iranian care l-a amenințat pe Trump cu moartea a fost ținta unui atac. În ce stare se află
FLASH NEWS India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci

