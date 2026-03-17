Bilanțul pierderilor în armata SUA în războiul din Orient. 13 militari americani uciși și aproape 200 de răniți, în șapte țări

Aproximativ 200 de militari americani au fost răniți în șapte țări de la începutul războiului cu Iranul. Pentagonul confirmă și 13 morți, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să producă pierderi semnificative pentru armata americană, cu aproape 200 de militari răniți în mai multe zone strategice din Orientul Mijlociu. Potrivit căpitanului Tim Hawkins, purtător de cuvânt al comandamentului militar american din regiune, bilanțul actual indică o creștere față de raportările anterioare.

„Zece sunt clasificaţi ca fiind grav răniţi. Marea majoritate a rănilor sunt uşoare, iar peste 180 de militari şi-au reluat deja misiunea”, a declarat oficialul, potrivit The Washington Post.

Soldații americani răniți în urma escaladării războiului din Orientul Mijlociu se aflau în Israel, Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak și Iordania, zone cheie în desfășurarea operațiunilor militare.

Rănile au survenit pe fondul lansării de către Iran a unor valuri de rachete și drone de atac cu sens unic asupra pozițiilor americane și țintelor civile din țările din regiune, ca răspuns la campania militară extinsă a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, care a început acum trei săptămâni.

Oficialii americani au declarat că atacurile SUA din ultimele zile s-au concentrat în mare măsură pe distrugerea lansatoarelor de rachete iraniene și a facilităților de depozitare a dronelor, în încercarea de a limita capacitatea Iranului de a riposta.

Amintim că cu doar o săptămână în urmă, Pentagonul raportase aproximativ 140 de răniți, ceea ce arată intensificarea conflictului și extinderea impactului asupra trupelor americane, în ciuda afirmațiilor „victorioase” ale lui Donald Trump din ultima vreme.

13 militari americani și-au pierdut viața

De la declanșarea ofensivei lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, 13 militari americani au murit. Șapte dintre aceștia au fost uciși în urma atacurilor lansate de Teheran asupra bazelor americane din Kuweit și Arabia Saudită. Alți șase și-au pierdut viața în prăbușirea unui avion de realimentare în Irak.

Forțele americane au lovit peste 7.000 de ținte în Iran de la începutul operațiunii, a declarat Comandamentul Central într-o fișă informativă publicată luni. Israelul a lansat încă aproximativ 8.000, au declarat oficialii.

Printre țintele lovite se numără bazele de rachete antinavale ale Iranului, facilitățile de producție de rachete balistice și drone, buncărele de arme și rachetele sol-aer, au declarat oficialii americani.

