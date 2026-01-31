Prima pagină » Știri externe » Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”

Departamentul de Justiție a publicat vineri cel mai mare lot de dosare Jeffrey Epstein de până acum, o tranșă care include încă trei milioane de pagini de documente și mii de videoclipuri și imagini. Noul lot de documente, ultimul planificat de Departamentul de Justiție, pune într-o nouă lumină relațiile lui Jeffrey Epstein cu mai multe personalități proeminente, printre care Elon Musk, Bill Gates, secretarul Comerțului, Howard Lutnick sau prințul Andrew al Marii Britanii.

Departamentul de Justiție a publicat trei milioane de pagini de documente, 2.000 de videoclipuri și aproximativ 180.000 de imagini care constau în e-mailuri, mesaje text, articole de știri, rapoarte de investigație interne și alte materiale legate de Epstein.

În ciornele de e-mailuri recuperate, Jeffrey Epstein susținea că Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală de la „fetele din Rusia”, iar Epstein a încercat să folosească această informație pentru a-l șantaja. Totuși, nu este clar dacă Epstein i-a trimis vreodată aceste e-mailuri lui Gates.

„Te implor, cu lacrimi în ochi, să ștergi e-mailurile referitoare la bolile tale cu transmitere sexuală, solicitarea ta de a-ți furniza antibiotice pe care să i le dai Melindei pe ascuns și descrierea penisului tău”, se arată în mesajul trimis de Epstein lui Gates.

Un alt e-mail spune: „Am fost rugat și am fost obligat, în mod greșit, să particip la lucruri care au variat de la cele inadecvate din punct de vedere moral la cele nefondate din punct de vedere etic… De la a-l ajuta pe Bill să obțină medicamente pentru a face față consecințelor sexului cu fete rusoaice, la facilitarea aventurilor sale ilicite cu femei căsătorite, până la a fi rugat să ofer servicii suplimentare pentru turnee de bridge.”

Mai mult, noul lot de documente publicat de DOJ detaliază cum Epstein ar fi facilitat o aventură între Bill Gates și jucătoarea de bridge din Rusia, Mila Antonova. Epstein i-ar fi cerut ulterior lui Gates să îi deconteze costurile școlarizării acesteia, sub amenințarea dezvăluirii relației.

Bill Gates și Mila Antonova

În arhivă apar comunicări atribuite doctorului Boris Nikolic, consilier apropiat al lui Gates, care ar fi fost folosit ca intermediar. Totuși, noile documente sugerează că Epstein ar fi încercat să-l manipuleze pe Nikolic pentru a-l „încercui” financiar pe miliardarul american.

Avocații lui Bill Gates spun că noile informații sunt „fantezii absurde”

Purtătorii de cuvânt ai lui Bill Gates au calificat aceste noi informații drept „fantezii absurde” și au declarat că orice afirmație despre comportamente ilegale sau secrete medicale ascunse este complet falsă. Aceștia insistă că Bill Gates a avut contacte cu Jeffrey Epstein strict pentru activități filantropice, o decizie pe care Gates o regretă acum profund.

Elon Musk și Jeffrey Epstein au schimbat mai multe e-mailuri

Un alt magnat al lumii tehnologiei apare în dosarele Epstein. Acesta și Elon Musk au schimbat, potrivit ultimului lot de documente dezvăluit de DOJ, mai multe mesaje între 2012 și 2014, în care și-au comparat programul pentru a găsi timp să se întâlnească în Florida sau în Caraibe.

„Dacă găsești timp, vino să mă vizitezi pe insula mea” din Caraibe, i-a scris Epstein lui Musk pe 25 septembrie 2012, îndemnându-l pe miliardar să „își aducă prietenul sau prietenii”.

