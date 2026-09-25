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POLITICO: Noul premier al Marii Britanii merge pentru prima dată în Germania de la preluarea mandatului. Andy Burnham se va întâlni cu Friedrich Merz

POLITICO: Noul premier al Marii Britanii merge pentru prima dată în Germania de la preluarea mandatului. Andy Burnham se va întâlni cu Friedrich Merz
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Premierul britanic Andy Burnham este așteptat să meargă la Berlin la începutul lunii octombrie, pentru o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz, potrivit unor persoane familiarizate cu pregătirile vizitei, citate de POLITICO. Va fi prima deplasare a lui Burnham în Germania de la preluarea funcției, în iulie, și o ocazie pentru cele două guverne să consolideze relațiile dintre Londra și Berlin.

Downing Street și Cancelaria germană nu au comentat informația, potrivit POLITICO.

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Prima vizită a lui Burnham în Germania

Andy Burnham a devenit premier al Marii Britanii pe 20 iulie, după ce l-a înlocuit pe Keir Starmer. În primele luni de mandat, noul premier britanic a început o serie de întâlniri cu lideri internaționali, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și președintele american Donald Trump.

Vizita la Berlin îi va oferi lui Burnham ocazia să își contureze propria abordare în relația cu Germania și cu Europa.

Londra și Berlinul și-au apropiat relațiile

Marea Britanie și Germania și-au intensificat cooperarea în ultimii doi ani, în special în domeniul apărării.

În iulie 2025, cele două țări au semnat Tratatul de la Kensington, care prevede o cooperare mai strânsă în domenii precum apărarea și securitatea, relațiile economice, transporturile și migrația.

Cooperarea militară a fost consolidată încă din octombrie 2024, prin Acordul Trinity House, care a creat cadrul pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul apărării și pentru o coordonare militară mai strânsă.

De atunci, Londra și Berlinul și-au extins colaborarea în proiecte comune de armament și în domeniul militar. Ambele țări se numără, de asemenea, printre principalii susținători europeni ai Ucrainei.

Presiuni politice pentru Friedrich Merz

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a înregistrat pierderi importante în două alegeri regionale desfășurate în această lună, în timp ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a crescut în sondajele naționale.

Potrivit agregatorului de sondaje POLITICO, AfD este creditată cu 28% din intențiile de vot, în timp ce CDU se află la 20%.

Pentru cele două guverne, întâlnirea din octombrie va reprezenta o primă ocazie de a demonstra că apropierea dintre Marea Britanie și Germania din ultimii doi ani poate continua și după schimbarea conducerii politice de la Londra, relatează publicația.

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