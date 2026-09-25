Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump vor lua, în ultima zi a vizitei președintelui Chinei la Washington, ceaiul cu Xi Jinping și soția acestuia, Peng Liyuan, la Casa Albă. Ulterior, cele două cupluri prezidențiale vor face o vizită simbolică la Arhivele Naționale din Washington.

Ceai la Casa Albă după discuțiile despre comerț și Taiwan

Donald Trump și Melania își vor întâmpina oaspeții la South Portico de la Casa Albă, iar ceaiul de dimineață va fi servit în Sala Roșie. Această întâlnire informală oferă un cadru mai relaxant după discuțiile intense din ziua precedentă privind comerțul, Taiwanul și cursa în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Înainte de întalnirea la ceai, Trump a postat un mesaj pe Truth Social unde a descris discuțiile cu omologul său chinez drept „foarte productive” pentru Statele Unite și China.

„O întâlnire foarte productivă cu președintele Xi, atât pentru SUA, cât și pentru China. Se vor întâmpla lucruri extraordinare”, a scris președintele american.

Trump a insistat și asupra subiectului inteligenței artificiale, afirmând că Xi ar fi fost de acord cu folosirea unui alt termen pentru această tehnologie.

„Ca aproape oricine altcineva, părea să-i placă să numească Inteligența Artificială, denumită prost și inexact, cu un nume mult mai precis și mai important, SUPER INTELIGENȚĂ. Asta ar fi «SUPER!». Toată lumea a fost de acord aseară”, a adăugat Trump.

Trump îi prezintă lui Xi documentele fondatoare ale SUA

În cadrul vizitei la Arhivele Naționale, Trump a precizat că dorește să îi prezinte omologului său comorile istorice ale Statelor Unite, în contextul în care țara sa marchează a 250-a aniversare de la fondare. Cei doi șefi de stat vor vedea documente fundamentale ale SUA, precum Declarația de Independență, Constituția țării și Carta Drepturilor (Bill of Rights).

Dincolo de documentele fundamentale care au stat la baza democrației americane, oficialii de la Casa Albă au precizat că celor două cupluri prezidențiale le vor fi prezentate înregistrări și artefacte istorice care evidențiază istoria schimburilor comerciale și diplomatice dintre SUA și China de-a lungul secolelor.

Vizita la Arhivele Naționale reprezintă punctul final al summitului Trump – Xi Jinping, iar Trump se va despărți de președintele Chinei direct de la această locație, înainte ca delegația chineză să părăsească Washingtonul.

Trump încearcă să egaleze fastul vizitei de la Beijing

Anterior, la vizita lui Donald Trump la Beijing de la jumătatea lunii mai, președintele american a fost primit de Xi Jinping la Marea Sală a Poporului, acolo unde au discutat despre stabilirea unei „relații strategice constructive și stabile” între cele două state.

Mai apoi, cei doi lideri au vizitat Templul Cerului din Beijing, Trump fiind al doilea președinte american în funcție care vizitează acest loc, după Gerald Ford în 1975.

În prezent, cu ocazia vizitei lui Xi Jinping la Washington într-un summit de trei zile, președintele american a dorit să egaleze tratamentul grandios primit la Beijing și a mizat masiv pe protocol și fast.

Xi Jinping, primit cu un protocol fără precedent

Într-un gest în premieră pentru protocolul prezidențial, Trump și prima doamnă s-au deplasat personal la Joint Base Andrews pentru a-l întâmpina pe Xi Jinping la scară. Primirea a inclus un covor roșu de 30 de metri, salve de tun și survolul a două bombardiere militare B-1.