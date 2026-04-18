Blocada SUA sperie transportul maritim în Golful Persic. CENTCOM: 21 de nave s-au întors din drum spre Iran

CENTCOM anunță că 21 de nave au revenit în Iran după blocada impusă de Statele Unite. Situația din strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, în ciuda anunțului plin de entuziasm al lui Donald Trump privind redeschiderea rutei cruciale pentru piața petrolului.

Blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene începe să producă efecte vizibile în transportul maritim internațional. Potrivit CENTCOM, 21 de nave au fost nevoite să își schimbe direcția și să revină în Iran după ce au primit ordinul forțelor americane, scrie Gulfnews.com.

„De la începutul blocadei, 21 de nave au respectat ordinul forţelor americane de a face cale întoarsă şi de a se întoarce în Iran”, a transmis CENTCOM într-o postare pe platforma X.

Sursa video – X/@CENTCOM

Decizia vine în contextul în care tensiunile din regiune au crescut semnificativ după impunerea blocadei pe 13 aprilie, vizând porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman.

Criza din Ormuz continuă

Situația devine și mai complicată după ce autoritățile iraniene au anunțat redeschiderea Strâmtoarea Ormuz pentru transportul comercial. Cu toate acestea, mesajele contradictorii din partea oficialilor iranieni mențin incertitudinea. Președintele parlamentului de la Teheran a avertizat că această rută vitală ar putea fi din nou închisă dacă SUA nu renunță la blocada navală.

În paralel, companiile de transport maritim adoptă o poziție precaută, iar traficul prin strâmtoare rămâne redus, cu doar câteva nave care au tranzitat zona.

Tensiunile sunt amplificate de un avertisment emis de Marina SUA, care atrage atenția asupra riscurilor din zonă. Potrivit informațiilor transmise prin intermediul agenției NCAGS și citate de Reuters, există suspiciuni privind prezența minelor navale în regiune.

„Situația amenințării cu mine în zona TSS nu este pe deplin înțeleasă. Se recomandă evitarea acelei zone”, se arată în avertisment.

Pe de altă parte, președintele Donald Trump a insistat vineri că „nu vor exista taxe de trecere” prin Strâmtoarea Hormuz.

„Nu, în niciun caz. Nu se pot percepe taxe de trecere. Nu, nu vor exista taxe de trecere”, a spus Trump.

Amintim că au existat informații conform cărora Iranul ar fi perceput taxe pentru accesul în strâmtoare pe durata conflictului, lucru pe care președintele SUA a încercat să-l contracreze, amenințând că va „interzice accesul tuturor navelor din apele internaționale care au plătit taxe de trecere către Iran”.

