Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, marți, că foarte mulți angajați federali ar putea fi disponibilizați dacă politicienii din Partidul Democrat, pe care i-a acuzat că se preocupă mai mult de imigranți, nu vor accepta proiectul bugetar din Congres.

Întrebat câți angajați federali vor fi concediați dacă se va ajunge la blocaj instituțional din cauza impasului bugetar, Donald Trump a răspuns:

”Ar putea fi foarte mulți, iar acest lucru este doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat. Eu știu că democrații se preocupă doar de imigranții care vin ilegal în țara noastră. Niciun sistem nu poate gestiona așa ceva. Noi ne opunem total. Eu aș vrea să îi ajutăm pe toți, dar țara noastră nu poate gestiona oamenii care vin în țara noastră ilegal. Vor să le ofere servicii medicale complete, vor să redeschidă zidul de la frontieră, vă vine să credeți?! Mie nu îmi vine să cred”.

Statele Unite s-ar putea confrunta cu blocaj instituțional, în contextul în care întâlnirea dintre președintele Trump și liderii democrați din Congres nu a înregistrat progrese majore privind situația bugetară.

”Cred că ne îndreptăm spre un blocaj instituțional, pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie. Nu pui o armă la tâmpla poporului american și nu spui: dacă nu faci exact ceea ce vor democrații din Senat și din Cameră, vom suspenda activitatea instituțiilor”, a avertizat vicepreședintele american, JD Vance.

Grupul majoritar republican din Congres a pregătit un proiect bugetar care ar permite finanțarea instituțiilor până pe 21 noiembrie, dar democrații condiționează aprobarea de o serie de concesii în privința serviciilor medicale.

Oficiul prezidențial pentru Management și Buget a elaborat un memorandum care prevede reduceri permanente de personal în cazul în care instituțiile guvernamentale federale vor fi nevoite să își suspende activitățile.

