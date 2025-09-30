Prima pagină » Știri externe » Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”

Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”

30 sept. 2025, 18:56, Știri externe
Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, marți, că foarte mulți angajați federali ar putea fi disponibilizați dacă politicienii din Partidul Democrat, pe care i-a acuzat că se preocupă mai mult de imigranți, nu vor accepta proiectul bugetar din Congres.

Întrebat câți angajați federali vor fi concediați dacă se va ajunge la blocaj instituțional din cauza impasului bugetar, Donald Trump a răspuns:

”Ar putea fi foarte mulți, iar acest lucru este doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat. Eu știu că democrații se preocupă doar de imigranții care vin ilegal în țara noastră. Niciun sistem nu poate gestiona așa ceva. Noi ne opunem total. Eu aș vrea să îi ajutăm pe toți, dar țara noastră nu poate gestiona oamenii care vin în țara noastră ilegal. Vor să le ofere servicii medicale complete, vor să redeschidă zidul de la frontieră, vă vine să credeți?! Mie nu îmi vine să cred”.

Statele Unite s-ar putea confrunta cu blocaj instituțional, în contextul în care întâlnirea dintre președintele Trump și liderii democrați din Congres nu a înregistrat progrese majore privind situația bugetară.

”Cred că ne îndreptăm spre un blocaj instituțional, pentru că democrații nu vor face ceea ce trebuie. Nu pui o armă la tâmpla poporului american și nu spui: dacă nu faci exact ceea ce vor democrații din Senat și din Cameră, vom suspenda activitatea instituțiilor”, a avertizat vicepreședintele american, JD Vance.

Grupul majoritar republican din Congres a pregătit un proiect bugetar care ar permite finanțarea instituțiilor până pe 21 noiembrie, dar democrații condiționează aprobarea de o serie de concesii în privința serviciilor medicale.

Oficiul prezidențial pentru Management și Buget a elaborat un memorandum care prevede reduceri permanente de personal în cazul în care instituțiile guvernamentale federale vor fi nevoite să își suspende activitățile.

Foto: Profimedia

Video: MSNBC

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Forțele de dreapta înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului

VIDEO | Trump acordă ULTIMATUM grupului Hamas pentru acceptarea planului SUA /„Dacă nu, va fi un final foarte trist”

Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Doliu în sistemul de sănătate din Constanța! Marinel Ciobanu a murit la 55 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Evz.ro
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Gustul autentic începe cu alegerea vasului potrivit (P)
ACTUALITATE Ce terenuri deține Ion Țiriac în Africa. Patronul FCSB nici nu visează la așa ceva
19:46
Ce terenuri deține Ion Țiriac în Africa. Patronul FCSB nici nu visează la așa ceva
METEO România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit
19:44
România, afectată de un VAL POLAR care traversează Europa. Meteorologii anunță ninsori abundente și temperaturi mult mai scăzute decât în mod obișnuit
ACTUALITATE Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă
19:37
Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă
TRAGEDIE O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată
18:27
O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată
ACTUALITATE Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii
18:12
Ministrul Pîslaru se laudă că le-a pus pe card 125 de lei românilor nevoiași: „Am promis, am livrat” / Românii l-au taxat în comentarii