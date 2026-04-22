Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a lansat mai multe avertismente voalate privind atacarea infrastructurii digitale din Golful Persic, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Agenția de știri Tasnim din Iran, afiliată IRGC, a publicat mai multe hărți detaliate ale cablurilor subterane de internet și ale infrastructurii de cloud din Golful Persic. Acest gest a fost interpretat de unii analiști ca un avertisment prin care „coloana vertebrală digitală” a regiunii Golfului se află acum în vizorul Iranului.

Raportul publicat miercuri s-a concentrat asupra Strâmtorii Ormuz nu doar ca un punct strategic pentru comerțul cu petrol și gaze, ci ca un coridor pentru cablurile submarine care deservesc țările din jurul Golfului Persic, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită. Toate aceste cabluri, care sunt dispuse pe fundul mării, sunt mult mai importante decât rutele maritime.

Tasnim a atras atenția, de asemenea, asupra concentrării infrastructurii cloud și a centrelor de date în statele din sudul Golfului Persic, în special în Emiratele Arabe Unite și Bahrain, schițând practic o hartă a activelor a căror perturbare ar putea avea consecințe economice și de comunicații majore.

Aproximativ 95-97% din traficul internațional de date trece prin aceste cabluri submarine, iar o eventuală tăiere a acestora ar putea cauza un „infarct digital” global care ar duce la afectarea tranzacțiilor bancare, a sistemelor de inteligență artificială și a comunicațiilor dintre Europa, Asia și Africa.

Încă de la începutul războiului, infrastructura digitală din țările arabe a fost atacată de rachetele și dronele iraniene, ca răspuns la operațiunea declanșată de Statele Unite. Prin urmare, a fost bombardată infrastructura Amazon Web Services din Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

