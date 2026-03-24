Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, a recunoscut public că ia legătura în mod regulat cu omologul său rus, Serghei Lavrov

Scandalul diplomatic dintre Ungaria și UE se amplifică după ce Peter Szijjarto  a recunoscut că l-a sunat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în timpul unor reuniuni importante ale statelor membre UE.

Ministrul ungar de Externe  a afirmat că dialogul cu partenerii din afara UE reprezintă „esența diplomației”, potrivit Euronews.

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. Sursa Foto: Profimedia

Ministrul acuză că deciziile luate de UE nu sunt deloc benefice economiei Ungariei

Szijjarto a abordat subiectul privind dezvăluirile The Washington Post în cadrul unui eveniment de campanie electorală în Keszthely. El a explicat că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează în mod direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului, precum Federația Rusă sau Republica Populară Chineză.

„Da, aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu omologii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó, potrivit sursei citate.

Guvernul de la Budapesta a respins acuzațiile care îl vizează pe Szijjarto că ar fi într-un contact regulat cu Rusia, calificând informațiile drept „știri false”.  Săptămâna trecută, publicația The Washington Post a relatat că Szijjártó era în contact regulat cu Lavrov în timpul reuniunilor de la Bruxelles, conversând telefonic cu acesta în timpul pauzelor.  De asemenea, luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice situația, calificând rapoartele drept „îngrijorătoare”.

