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Franța face un pas înapoi în disputa cu SUA. Numirea noului ambasador la Washington poate fi deblocată

Franța face un pas înapoi în disputa cu SUA. Numirea noului ambasador la Washington poate fi deblocată
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Franța încearcă să închidă disputa diplomatică izbucnită cu Statele Unite după un mesaj controversat publicat pe rețelele sociale. Parisul și-a nuanțat poziția, iar Washingtonul a primit favorabil explicațiile, ceea ce ar putea permite numirea diplomatului Aurélien Lechevallier ca ambasador al Franței în SUA.

Franța a revenit asupra unui mesaj publicat în vară de misiunea sa pe lângă ONU, care a provocat nemulțumirea administrației americane. Parisul a transmis că disputa dintre cele două țări a pornit de la un singur vot în Adunarea Generală a ONU și nu pune sub semnul întrebării relația dintre cele două state.

Diplomatul francez Aurelien Lechevallier.

Într-o declarație făcută vineri și citată de AFP, misiunea franceză a precizat că Franța și SUA au avut poziții diferite în timpul unui vot la ONU, dar că acest lucru nu înseamnă că cele două țări au opinii diferite în ceea ce privește apărarea drepturilor omului.

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Parisul a subliniat, de asemenea, că astfel de diferențe nu împiedică dialogul cu Washingtonul și nu afectează alianța dintre cele două țări.

SUA acceptă explicațiile Franței

Washingtonul a primit favorabil mesajul Franței. Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că Statele Unite au luat act de declarația Parisului și au apreciat clarificările.

„Așteptăm cu interes să colaborăm cu ei pentru promovarea valorilor și intereselor noastre comune”, a transmis oficialul american.

Disputa ar putea avea însă și o consecință concretă. Potrivit France 24, conflictul a contribuit la blocarea numirii lui Aurélien Lechevallier în funcția de ambasador al Franței la Washington.

De unde a pornit conflictul

Tensiunile au început în luna iulie, după ce misiunea diplomatică franceză la ONU din Geneva a publicat pe platforma X un mesaj critic la adresa Statelor Unite.

„SUA obișnuiau să fie un far al drepturilor omului. Nu mai sunt”, a transmis misiunea franceză.

Mesajul a apărut după ce Statele Unite au votat împotriva prelungirii mandatului lui Volker Türk în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

La doar două zile după postarea franceză, reprezentanții americani au părăsit o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în momentul în care reprezentantul Franței urma să ia cuvântul.

Cine este Aurélien Lechevallier

Lechevallier ocupă în prezent funcția de șef de cabinet al ministrului francez de Externe, Jean-Noël Barrot.

El ar urma să îl înlocuiască pe Laurent Bili în postul de ambasador al Franței în Statele Unite. După detensionarea disputei, numirea sa la Washington ar putea fi confirmată.

Nu este însă prima confruntare diplomatică dintre Paris și Washington.

Anul trecut, Franța l-a convocat pe ambasadorul american Charles Kushner după ce acesta a publicat o scrisoare deschisă în care acuza guvernul președintelui Emmanuel Macron că nu face suficient pentru combaterea creșterii antisemitismului în Franța.

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