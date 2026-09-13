Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a respins ferm posibilitatea de a încheia alianțe politice cu politicieni care se opun ajutorului militar acordat Ucrainei. Șefa guvernului de la Roma a subliniat că nu este dispusă să își abandoneze convingerile de politică externă din simple calcule electorale.

Meloni refuză compromisurile politice înainte de alegeri

Într-un interviu acordat ziarului italian Il Foglio, Giorgia Meloni a negat speculațiile privind eventuale concesii făcute în fața partidelor sceptice față de sprijinul oferit Kievului. „Giorgia Meloni nu este, cu siguranță, dispusă să facă opusul a ceea ce a făcut până acum sau a ceea ce crede, din calcule politice sau electorale”, a declarat premierul italian, întrebată despre stabilirea unor linii roșii pentru formarea unei viitoare coaliții.

Avertismentul îl vizează direct pe fostul general Roberto Vannacci, un critic dur al Uniunii Europene și al trimiterilor de armament către Ucraina, care este tot mai popular în Italia.

„Oricine caută un premier care își schimbă opinia în funcție de sprijinul acestui sau acelui partid și doar pentru câștig personal, ar trebui să caute în altă parte. Sunt o persoană serioasă și nu sunt o persoană care se mulează după cum bate vântul”, a punctat Giorgia Meloni.

„Am sprijinit Ucraina de dragul Romei”

Declarațiile vin în contextul în care Giorgia Meloni urmează să se prezinte în fața alegătorilor la scrutinul de anul viitor, purtând deja statutul de premier cu cel mai lung mandat din istoria recentă al Italiei. Deși creșterea în sondaje a lui Roberto Vannacci ar putea complica ecuația politică, șefa executivului italian dorește să transmită un mesaj clar de stabilitate și fermitate.

„Pentru mine, în acești ani, ar fi fost mai avantajos din punct de vedere electoral să nu sprijin Ucraina, decât să o fac. Nu am sprijinit Ucraina de dragul Kievului, am sprijinit Ucraina de dragul Romei”, a explicat premierul Italiei.

Populația italiană, reticentă la cheltuielile pentru apărare

Giorgia Meloni a avertizat că Italia ar avea cel mai mult de pierdut într-o ordine internațională în care normele de coexistență pașnică s-ar prăbuși în favoarea „legii celui mai puternic”.

Poziția tranșantă a premierului vine însă pe fondul unui scepticism crescut în rândul populației italiene. Potrivit celui mai recent raport anual al institutului de cercetare Eurispes, peste 44% dintre cetățeni consideră că majorarea cheltuielilor pentru apărare reprezintă o povară pentru țară, în timp ce doar 32,1% le privesc ca pe o investiție strategică necesară.