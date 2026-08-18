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Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump

Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump
Premierul britanic Andy Burnham - Foto: Profimedia images
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Numerele personale de telefon ale unor miniștri britanici au fost găsite publicate pe internet. Descoperirea vine după ce premierul Andy Burnham a răspuns unor SMS-uri trimise de un escroc care pretindea că este șefa de cabinet a lui Donald Trump.

O problemă serioasă de securitate lovește guvernul britanic, după ce numerele personale de telefon ale unor membri ai Cabinetului au putut fi găsite pe internet alături de numele acestora.

Politico a verificat membrii Cabinetului și a identificat trei asemenea numere, asociate lui Wes Streeting, Alex Norris și Chris Bryant. Publicația a decis să nu dezvăluie paginile pe care apăreau datele de contact, pentru a nu amplifica riscurile de securitate.

20 July 2026, United Kingdom, London: New UK Prime Minister Andy Burnham makes a speech outside 10 Downing Street, London, after meeting King Charles III and accepting his invitation to become Prime Minister and form a new government. Photo: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Descoperirea capătă o importanță și mai mare după un incident separat în care premierul Andy Burnham a răspuns unor mesaje trimise de o persoană care pretindea că este Susie Wiles, șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump.

Burnham și-a dat seama ulterior că persoana cu care comunica nu era cine pretindea și a întrerupt conversația.

Referința online la unul dintre numerele descoperite de Politico a fost între timp eliminată, iar oficialii britanici încearcă să obțină ștergerea celorlalte date de contact.

Riscul nu ține doar de posibilitatea ca un ministru să primească apeluri sau mesaje nedorite. Un număr personal ajuns în spațiul public poate fi exploatat în tentative de fraudă, inginerie socială sau falsificare a identității apelantului.

Miniștrii britanici primesc dispozitive guvernamentale securizate pentru activitatea oficială, o măsură cu atât mai importantă în cazul funcțiilor care implică acces la informații sensibile.

„Guvernul dispune de proceduri solide pentru a asigura securitatea informațiilor sensibile”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

Premierul britanic Andy Burnham - Foto: Mediafax foto

Premierul britanic Andy Burnham – Foto: Mediafax foto

Experții avertizează: numerele pot fi exploatate de infractori și actori ostili

Prerana Joshi, cercetătoare la Royal United Services Institute (RUSI), avertizează că publicarea numerelor directe ale unor membri ai Cabinetului reprezintă un risc real, mai ales într-o perioadă caracterizată printr-un nivel ridicat al amenințărilor internaționale.

Un atacator poate utiliza un număr public pentru operațiuni de inginerie socială sau poate încerca să falsifice identitatea asociată acestuia pentru a convinge alte persoane că discută cu oficialul respectiv.

„În orice spațiu civil, dacă numărul tău este expus, o mulțime de infractori cibernetici sau actori cibernetici răuvoitori, infami sau chiar oportuniști ar putea pune mâna pe el, iar aceștia au tactici”, a declarat Prerana Joshi, cercetătoare la Royal United Services Institute.

Temerile au fost amplificate de incidentul în care premierul Andy Burnham a comunicat cu persoana care se prezenta drept Susie Wiles. Downing Street a refuzat să ofere detalii despre conversație, invocând motive de „securitate națională”.

O persoană familiarizată cu schimbul de mesaje a declarat pentru Politico că au existat „câteva mesaje”, dar a insistat că acestea „nu au nicio importanță”.

Foto: Unsplash.com

Foto: Unsplash.com

Nu este clar cum a obținut impostorul numărul premierului. Spre deosebire de numerele identificate în cazul celor trei miniștri, POLITICO nu a găsit datele de contact ale lui Burnham publicate pe internet.

Inițial, oficialii britanici s-au temut că telefonul lui Susie Wiles ar fi putut fi din nou compromis. Casa Albă a respins însă această ipoteză.

„Acest incident nu a avut nicio legătură cu piratarea dispozitivelor șefului de cabinet”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Inteligența artificială face asemenea tentative tot mai greu de identificat

Incidentul a redeschis dezbaterea privind modul în care înalții oficiali ar trebui să comunice într-o perioadă în care falsificarea identității devine din ce în ce mai sofisticată.

Un fost consilier britanic pentru securitate națională a declarat pentru Politico, sub protecția anonimatului, că premierul ar trebui să își formeze reflexul de a cere echipei de securitate verificarea mesajelor suspecte sau neașteptate.

Potrivit acestuia, consilierul pentru securitate națională Jonathan Powell ar fi putut contacta Casa Albă și verifica rapid dacă mesajele proveneau într-adevăr de la Susie Wiles.

„Să fii politician pe plan intern și să faci turnee de ascultare prin Regatul Unit este una, dar când te implici în scena internațională, aceasta este plină de capcane și de riscuri”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională.

Riscul apare inclusiv atunci când o conversație începe într-un registru aparent banal.

„Ceea ce începe ca o conversație foarte informală poate deveni rapid o chestiune de afaceri, iar tu ai putea dezvălui detalii cheie despre o călătorie viitoare sau despre mișcările lui Donald Trump”, a explicat fostul consilier.

Fostul secretar britanic al Apărării Ben Wallace cunoaște direct un asemenea pericol. În 2022, el a fost ținta unor impostori care s-au prezentat drept premierul Ucrainei. Wallace consideră că noul incident „demonstrează că adversarii noștri caută mereu puncte slabe în comunicațiile noastre”.

Ben Wallace, ministrul britanic al Apărării | Foto – Profimedia Images

Chiar dacă Downing Street susține că premierul nu a divulgat informații importante, fostul ministru avertizează că „există întotdeauna riscul ca actorii ostili să obțină kompromat”.

Dezvoltarea inteligenței artificiale complică suplimentar problema. Instrumentele capabile să cloneze vocea unei persoane și să genereze conținut extrem de realist pot transforma tentativele clasice de impostură în operațiuni mult mai greu de identificat. Din acest motiv, Wallace consideră că asemenea incidente vor avea loc „din ce în ce mai des”.

Există însă și voci care avertizează împotriva izolării complete a premierului în spatele filtrelor de securitate.

Guto Harri, fost director de comunicare al lui Boris Johnson, consideră că accesibilitatea unui politician poate avea valoare și că incidentul devine cu adevărat problematic doar dacă sunt divulgate informații sensibile.

„Nu putem spune că politicienii nu trăiesc în aceeași lume ca noi… și apoi să ne plângem că vorbesc cu oamenii ca niște ființe umane normale”, a declarat Guto Harri, fost director de comunicare al lui Boris Johnson.

El admite totuși că schimbarea numărului personal al premierului ar putea reprezenta o „idee bună” și i-ar oferi acestuia un „nou început”.

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