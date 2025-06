Britanic de 39 de ani, reținut pentru “nunta simulată” a unei fetițe ucrainene în vârstă de nouă ani, la DISNEYLAND Paris. Antecedentele suspectului

Un cetățean britanic a fost pus sub acuzare în legătură cu organizarea unei așa-zise “nunți simulate” a unei fetițe ucrainene în vârstă de nouă ani, la Disneyland Paris.

Procurorii francezi au declarat că bărbatul în vârstă de 39 de ani este un infractor sexual condamnat care era deja căutat în Marea Britanie. Numele său nu a fost făcut public.

Aproximativ 100 de francezi fuseseră recrutați pentru a lua parte ca figuranți la așa-zisa ceremonie, care urma să fie filmată în cadru privat.

Britanicul ar fi închiriat Disneyland Paris pentru mai multe ore pentru așa-zisa ceremonie, în care el urma să joace rolul mirelui.

Britanicul a fost arestat când Poliția a fost chemată la parcul de distracții sâmbătă dimineața în zori de către un „oaspete” care a declarat că fusese angajat de cetățeanul britanic pentru a juca rolul de “tata al miresei”.

Bărbatul a declarat că a fost plătit cu 12.000 de euro pentru a juca acest rol și că și-a dat seama abia în ultimul moment că „mireasa” era un copil, potrivit procurorului din Meaux, Jean-Baptiste Bladier.

Procurorul a mai spus că fata ucraineană – care sosise în Franța cu doar două zile înainte – nu fusese victima violenței fizice sau sexuale și nu a fost „forțată să joace rolul” de “mireasă”.

O femeie care spune că fusese angajată să joace rolul unui invitat a povestit pentru televiziunea franceză BFMTV cum a fost atunci când a ajuns la Disneyland Paris:

Ea a văzut o „fetiță îmbrăcată în alb, cu părul aranjat, și am văzut o femeie care a luat-o în brațe… și am fost șocată, am izbucnit în lacrimi. Când am văzut că era un copil … a fost îngrozitor.”