Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru

Papa Leon al XIV-lea a primit un cadou mai puțin obișnuit înaintea Audienței Generale săptămânale de la Vatican – un cal alb, un pur-sânge arab, pe nume Proton.

Proton i-a fost dăruit Papei miercuri de către Andrzej Michalski, proprietarul unei herghelii din Polonia.

O idee inspirată dintr-o fotografie din Peru

Michalski, proprietar și fondator al hergheliei cu același nume din Kołobrzeg-Budzistowo, Polonia, a spus că a fost inspirat de o fotografie cu Papa călare, în Peru.

„Când am văzut fotografiile cu viitorul Papă călare în Peru, mi-a venit ideea că vreau să-i dau un cal arab frumos – unul care să fie demn de el și alb, pentru că albul corespunde în mod natural sutanei albe a Papei”, a declarat Michalski.

El a explicat pentru Vatican News că acest gest a fost modul său de a-și exprima recunoștința și de a răspunde apelului Papei de a întări iubirea prin acțiuni concrete.

Anterior, Papa Leon a primit o motocicletă albă și o mașină electrică din partea unor credincioși.

Tatăl lui Proton a venit din Statele Unite, iar mama sa a fost cumpărată de la o prințesă din Iordania.

Calul s-a născut în Janów Podlaski, în Polonia, iar Michalski l-a cumpărat când era tânăr mânz și l-a crescut la propria sa herghelie.

„Calul se mișcă frumos și este excepțional de frumos”, a remarcat crescătorul.

O întâlnire plină de bucurie

Darul i-a fost prezentat Papei chiar înainte de Audiența Generală de miercuri.

„Papa a fost foarte fericit; am plimbat calul împreună. El a fost încântat și noi am fost foarte bucuroși”, a povestit Michalski.

În timpul întâlnirii, a fost citită și o scrisoare în care proprietarul a descris activitățile hergheliei sale și a cerut binecuvântarea Papei cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a acesteia anul viitor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni