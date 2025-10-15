Cadoul unui polonez pentru Papa Leon al XIV-lea: PROTON, un cal pur-sânge arab. Darul, inspirat de o fotografie cu Papa în Peru

Papa Leon al XIV-lea a primit un cadou mai puțin obișnuit înaintea Audienței Generale săptămânale de la Vatican – un cal alb, un pur-sânge arab, pe nume Proton.
Proton i-a fost dăruit Papei miercuri de către Andrzej Michalski, proprietarul unei herghelii din Polonia.
Michalski, proprietar și fondator al hergheliei cu același nume din Kołobrzeg-Budzistowo, Polonia, a spus că a fost inspirat de o fotografie cu Papa călare, în Peru.
„Când am văzut fotografiile cu viitorul Papă călare în Peru, mi-a venit ideea că vreau să-i dau un cal arab frumos – unul care să fie demn de el și alb, pentru că albul corespunde în mod natural sutanei albe a Papei”, a declarat Michalski.
El a explicat pentru Vatican News că acest gest a fost modul său de a-și exprima recunoștința și de a răspunde apelului Papei de a întări iubirea prin acțiuni concrete.
Anterior, Papa Leon a primit o motocicletă albă și o mașină electrică din partea unor credincioși.
Tatăl lui Proton a venit din Statele Unite, iar mama sa a fost cumpărată de la o prințesă din Iordania.
Calul s-a născut în Janów Podlaski, în Polonia, iar Michalski l-a cumpărat când era tânăr mânz și l-a crescut la propria sa herghelie.
„Calul se mișcă frumos și este excepțional de frumos”, a remarcat crescătorul.
Darul i-a fost prezentat Papei chiar înainte de Audiența Generală de miercuri.
„Papa a fost foarte fericit; am plimbat calul împreună. El a fost încântat și noi am fost foarte bucuroși”, a povestit Michalski.
În timpul întâlnirii, a fost citită și o scrisoare în care proprietarul a descris activitățile hergheliei sale și a cerut binecuvântarea Papei cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a acesteia anul viitor.
