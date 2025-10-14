Papa Leon al XIV-lea a făcut prima vizită de stat din mandatul său. Destinația aleasă a fost palatul prezidențial italian din Roma, aflat la doar 3 kilometri distanță de Cetatea Vaticanului. Ceremonia a fost una fastuoasă, cu cortegiu, covor roșu și onoruri militare, în prezența Giorgiei Meloni, scrie presa internațională.

Papa Leon al XIV-lea a fost primit, marți, la Palatul Quirinal din Roma pentru prima sa vizită de stat. Potrivit Le Figaro, șeful Bisericii Catolice a fost escortat pe străzile Romei de membrii gărzii prezidențiale și de motocicliștii forțelor de securitate italiene. Sub soarele autumnal, Suveranul Pontif a luat parte la procesiunea solemnă înșirată de-a lungul celor 3 kilometri dintre Cetatea Vaticanului și palatul prezidențial.

Mesajul dat Italiei de șeful Bisericii Catolice

În discursul său adresat președintelui Sergio Mattarella și liderilor politici, Leon al XIV-lea a îndemnat Italia „să mențină întotdeauna o atitudine dinamică de deschidere și solidaritate” față de migranți. De notat că la eveniment a participat și prim-ministrul Giorgia Meloni, care implementează, începând din 2022, o politică de restricționare a sosirilor migranților pe coastele peninsulei.

Suveranul Pontif le-a mulțumit italienilor pentru grija față de cei 200 de copii din Gaza

În discursul său, Suveranul Pontif a pledat pentru multilateralism și solidaritate față de migranți, salutând angajamentul Italiei pentru copiii palestinieni primiți de la debutul conflictului din Gaza.

Pledând pentru toleranță în fața spectrului unui nou conflict mondial, primul papă american din istorie a mulțumit Italiei pentru cei 200 de copii și tineri din Gaza primiți începând din 7 octombrie 2023.

În egală măsură, Papa a apărat poziția Bisericii față de avort și dreptul la viață, o controversă care animă Italia de la dezincriminarea sinuciderii asistate în 2019, în anumite condiții (în special bolnavii carese confruntă cu o grea suferință). Italia și Vaticanul, semnatarele acordurilor de la Latran din 1929, întrețin legături foarte apropiate.

