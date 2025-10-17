Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”

Kremlinul a transmis vineri că un summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump ar putea avea loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu de atât, dar că mai sunt multe de rezolvat înainte de a putea fi stabilită o dată certă.

Trump și Putin au convenit joi să organizeze un al doilea summit privind războiul din Ucraina, la Budapesta, după ce s-au întâlnit și pe 15 august în Alaska, fără a înregistra vreun progres semnificativ în ceea ce privește discuțiile referitoare la războiul din Ucraina, amintește Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat vineri că sunt încă „numeroase probleme” de rezolvat înaintea unui posibil summit între Vladimir Putin și Donald Trump, dar a confirmat și că Moscova își dorește aceasta întâlnire.

„Serghei Lavrov și (Marco) Rubio (miniștrii de Externe rus și american, n. red.) vor începe să lucreze asupra chestiunii. Întâi, ei se vor contacta telefonic, se vor întâlni și vor începe să discute despre toate problemele, și sunt numeroase probleme. Sunt multe întrebări, trebuie stabilite echipe de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face în etape, dar, desigur, voința președinților există. Într-adevăr, (întâlnirea) ar putea avea loc în două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu trebuie amânat”, a declarat Peskov pentru presă.

Peskov a spus că Rusia rămâne deschisă unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului din Ucraina pe cale pașnică.

Reacția lui Viktor Orban la anunțul viitoarei întâlniri Trump-Putin de la Budapesta

Premierul ungar Viktor Orban și-a împărtășit reacția la anunțul președintelui SUA Donald Trump cu privire la viitoare întâlnire a sa cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta.

„Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din lume”, a declarat Orban într-o postare pe platforma X, conform BBC.

„Suntem pregătiți!”, a adăugat el.

