Trump discută cu Vladimir Putin, în efortul de oprire a războiului din Ucraina. Printre subiecte figurează problema rachetelor Tomahawk

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, joi, că discută cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul eforturilor de oprire a războiului din Ucraina, unul dintre subiecte fiind cel referitor la efectele livrării rachetelor Tomahawk Kievului.

”Discut cu președintele Vladimir Putin în acest moment. Conversația este în curs de derulare, o discuție lungă, voi anunța conținutul, la fel ca președintele Putin, la final”, a transmis Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social.

Discuția are loc înaintea vizitei la Washington a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Statele Unite analizează posibilitatea de a vinde Ucrainei rachete Tomahawk, dar nu o cantitate mare, a declarat Jim Townsend, un fost oficial din cadrul Pentagonului, în contextul în care Rusia analizează opțiunile de ripostă.

“Rachetele Tomahawk sunt o armă incredibilă, foarte ofensivă. Și, sincer, Rusia nu are nevoie de un astfel de atac”, a afirmat Donald Trump, pe fondul frustrării față de refuzul lui Vladimir Putin de oprire a războiului.

Vladimir Putin a avertizat imediat Washingtonul asupra consecințelor livrării rachetelor Tomahawk.

”Ar fi o nouă etapă a escaladării crizei, cu impact inclusiv asupra relațiilor Rusiei cu Statele Unite”, a avertizat liderul de la Kremlin.

Aleksei Juravlev, membru al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, a notat că utilizarea rachetelor Tomahawk va necesita prezența specialiștilor americani în Ucraina, avertizând că armata rusă poate riposta inclusiv prin atacuri asupra Statelor Unite.

”Se știe că în cazul transferului rachetelor Tomahawk către aliații NATO Statele Unite mențin permanent controlul asupra acestor sisteme. În cazul Ucrainei, acest lucru ar însemna implicarea directă a SUA în atacuri asupra Rusiei. Și își vor asuma toate consecințele, inclusiv riposte asupra orașelor americane. Credeți-mă, avem capabilități pentru acest lucru”, a subliniat Aleksei Juravlev.

Foto: Profimedia

