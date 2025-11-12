Captură uriașă de droguri în apele Oceanului Pacific. 13,5 tone de cocaină se îndreptau spre Statele Unite. Autoritățile din Panama au intervenit

Autoritățile din Panama au confiscat o cantitate record de 13,5 tone de droguri, după interceptarea unui feribot în apele Oceanului Pacific. Nava se îndrepta spre America Centrală și Mexic, transmite Serviciul Național de Aeronavigație SENAN.

Echipajul de 10 persoane — cetățeni din Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Peru și Columbia — a opus rezistență și a încercat să fugă, dar a fost reținut de autorități.

Potrivit procurorului șef pentru combaterea traficului de droguri, Julio Villarreal, confiscarea cocainei a fost o lovitură serioasă pentru rețelele criminale internaționale, deoarece încărcătura era destinată livrărilor în America de Nord.

Julio Villarreal a mai transmis că operațiunea a avut loc luni, vizând o navă care plecase din Columbia.

A fost una dintre cele mai mari capturi de acest gen în apele panameze de până acum, a spus el.

Această captură este cea mai mare din 2007, când 19 tone de cocaină au fost confiscate în apele teritoriale panameze din Pacific. Autoritățile au raportat că anul trecut au confiscat un total de 124 de tone de droguri, iar în 2023, Panama a confiscat un total de 119 tone de droguri.

Spre comparație: 13,5 tone cântăresc aproximativ cât 9 autoturisme, precum Toyota Camry sau VW Passat; sau trei elefanți africani adulți.

Panama este un punct de tranzit pentru cocaina din America de Sud, în principal Columbia, cu destinația Statele Unite – cel mai mare consumator din lume.

Țările din America Latină au fost dornice să-și intensifice eforturile antidrog, în contextul în care atacurile americane asupra presupuselor ambarcațiuni de transport droguri au făcut până acum cel puțin 76 de victime în Caraibe și Pacific.

Washingtonul a declarat că desfășurarea sa militară în regiune face parte dintr-o campanie antidrog.

Totuși, Venezuela a acuzat Statele Unite că folosesc lupta împotriva cartelurilor de droguri drept pretext pentru a desfășura o operațiune care vizează răsturnarea președintelui Nicolás Maduro și confiscarea rezervelor de petrol ale țării.

