Care a fost concluzia generală după Consiliul European. Nicușor Dan: Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, în ciuda crizei din Iran

Mihai Tănase
Nicușor Dan - Foto: Mediafax foto

Președintele Nicuşor Dan a afirmat, la finalul reuniunii Consiliului European, că liderii UE au decis menținerea focusului pe Ucraina, considerată esențială pentru securitatea Europei, chiar dacă războiul din Iran afectează economia, energia și stabilitatea regională.

Nicuşor Dan a declarat, că liderii europeni au ajuns la o concluzie clară: sprijinul pentru Ucraina trebuie să rămână prioritar, în ciuda crizei generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Am discutat, evident, de situaţia din Orientul Mijlociu, cu toate implicaţiile pe care le are pentru ţările europene – cea mai importantă cu privire la energie şi de aici în toată zona economică, dar şi posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuţie a participat Secretarul General al ONU şi, în cadrul acestei discuţii, a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaştem.

Am discutat, de asemenea, despre Ucraina, şi concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de această criză, a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul de Ucraina este strâns legat de securitatea Europei. Şi, la propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova şi asistenţa pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării pe care o cunoaşteţi pe Nistru”, a declarat acesta, potrivit News.ro.

Sprijinul rapid pentru Republica Moldova, aprobat

Președintele a precizat că sprijinul pentru Republica Moldova a fost aprobat rapid, fără opoziție, în cadrul Consiliului.

„Toată lumea a fost de acord că Moldova e o ţară parteneră şi că, pentru această situaţie de urgenţă, trebuie ajutată de Comisie”, a afirmat Nicușor Dan.

Tema competitivității economice a Uniunii Europene a fost, de asemenea, pe agenda liderilor, fiind stabilit ca acest subiect să fie discutat constant în cadrul reuniunilor viitoare.

UE lucrează la simplificarea legislației pentru companii

Nicuşor Dan a explicat că executivul european lucrează la simplificarea legislației pentru companii printr-o serie de pachete legislative.

„Pe partea de simplificare, Comisia s-a angajat să vină cu zece aşa-numite Omnibusuri, de pachete legislative pe care simplifică legislaţia aplicabilă companiilor pe diferite sectoare. Dintre aceste 10 Omnibusuri – toate au fost redactate de Comisie – trei au trecut şi de Consiliu, şi de Parlament, deci sunt în vigoare, două sunt acum în negociere între Parlament şi Consiliu, şi celelalte cinci sunt în negocierea Consiliului.

S-a vorbit în urmă cu o lună, şi Comisia a venit între timp cu propuneri pentru aşa-numitul al 28-lea regim, adică firme care să fie înfiinţate şi care să funcţioneze pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene şi, de asemenea, după cum ştiţi, în urmă cu două săptămâni, aproximativ, Comisia a propus aşa-numitul Industrial Accelerator Act, o propunere normativă care vrea să stimuleze producţia industrială în cadrul Uniunii Europene, care vrea să protejeze nişte domenii strategice, care vrea să accelereze producţia industrială pe anumite zone şi să accelereze nişte proceduri de avizare uniform în cadrul Uniunii Europene”, a mai declarat președintele.

Nicușor Dan spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar urma să fie deblocat după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

