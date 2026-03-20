Nicușor Dan spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar urma să fie deblocat după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

Președintele Nicuşor Dan anunță că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar putea fi deblocat după reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba. Declarația vine în contextul blocajului impus de Ungaria la nivelul Uniunii Europene.

Nicuşor Dan a declarat, după reuniunea Consiliului European, că există „promisiunea” ca împrumutul destinat Ucrainei să fie deblocat odată cu reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba. Șeful statului a precizat că blocarea unui acord deja stabilit ridică deja probleme majore la nivelul Uniunii Europene.

„Menţin în continuare ce am spus, şi multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina, că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment survenit ulterior, indiferent care este evenimentul ăsta, pentru că ştiţi bine care este punctul de vedere al Ucrainei. Acum, pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene şi ai unor state membre sunt la faţa locului pentru a evalua daunele la conductă, şi există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situaţia. Deci ne aşteptăm ca într-o lună, din momentul ăsta, banii să ajungă la Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a afirmat că în cadrul discuțiilor europene a fost adusă în prim-plan și problema mecanismului decizional din Uniunea Europeană, în special în situațiile în care un stat membru blochează deciziile comune.

„Bineînţeles, în contextul discuţiei pe Ungaria-Ucraina, s-a adus în discuţie şi modul în care Uniunea ia deciziile şi ce facem în situaţia în care un stat blochează o voinţă a Uniunii de a se comporta într-o anumită situaţie, dar a fost doar un început de discuţie care, bineînţeles, e foarte complicată, pentru că renunţarea la unanimitate implică o chestiune de suveranitate şi suveranitatea e tot timpul o chestiune complicată”, a mai declarat șeful statului.

Blocada maghiară reaprinde tensiunile din UE

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul în care Ungaria a blocat din nou acordarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, condiționând sprijinul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba.

„Vom îndeplini promisiunea, într-un fel sau altul”, a declarat presei Ursula von der Leyen reporterilor după summitul de la Bruxelles, unde liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului UE, vitat pentru Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orban a reiterat că Budapesta nu va renunța la această poziție până când aprovizionarea energetică nu va fi restabilită.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească modalităţi de a acorda împrumutul şi a calificat veto-ul lui Orban drept un „act de lipsă de loialitate gravă”, fără precedent.

„Acest lucru îşi va lăsa amprenta. Aceasta este o încălcare gravă a principiului loialităţii dintre statele membre şi dăunează prestigiului Uniunii Europene”, a spus cancelarul german.

În același timp, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, iar o echipă formată din experți ai Comisiei Europene și ai statelor membre se află deja pe teren pentru a evalua situația conductei.

