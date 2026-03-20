Nicușor Dan spune că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar urma să fie deblocat după reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba

Mihai Tănase
Nicușor Dan - Foto: Facebook

Președintele Nicuşor Dan anunță că împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina ar putea fi deblocat după reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba. Declarația vine în contextul blocajului impus de Ungaria la nivelul Uniunii Europene.

Nicuşor Dan a declarat, după reuniunea Consiliului European, că există „promisiunea” ca împrumutul destinat Ucrainei să fie deblocat odată cu reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba. Șeful statului a precizat că blocarea unui acord deja stabilit ridică deja probleme majore la nivelul Uniunii Europene.

„Menţin în continuare ce am spus, şi multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina, că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment survenit ulterior, indiferent care este evenimentul ăsta, pentru că ştiţi bine care este punctul de vedere al Ucrainei.

Acum, pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene şi ai unor state membre sunt la faţa locului pentru a evalua daunele la conductă, şi există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situaţia. Deci ne aşteptăm ca într-o lună, din momentul ăsta, banii să ajungă la Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a afirmat că în cadrul discuțiilor europene a fost adusă în prim-plan și problema mecanismului decizional din Uniunea Europeană, în special în situațiile în care un stat membru blochează deciziile comune.

„Bineînţeles, în contextul discuţiei pe Ungaria-Ucraina, s-a adus în discuţie şi modul în care Uniunea ia deciziile şi ce facem în situaţia în care un stat blochează o voinţă a Uniunii de a se comporta într-o anumită situaţie, dar a fost doar un început de discuţie care, bineînţeles, e foarte complicată, pentru că renunţarea la unanimitate implică o chestiune de suveranitate şi suveranitatea e tot timpul o chestiune complicată”, a mai declarat șeful statului.

Blocada maghiară reaprinde tensiunile din UE

Declarațiile lui Nicușor Dan vin în contextul în care Ungaria a blocat din nou acordarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, condiționând sprijinul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba.

„Vom îndeplini promisiunea, într-un fel sau altul”, a declarat presei Ursula von der Leyen reporterilor după summitul de la Bruxelles, unde liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului UE, vitat pentru Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orban a reiterat că Budapesta nu va renunța la această poziție până când aprovizionarea energetică nu va fi restabilită.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească modalităţi de a acorda împrumutul şi a calificat veto-ul lui Orban drept un „act de lipsă de loialitate gravă”, fără precedent.

„Acest lucru îşi va lăsa amprenta. Aceasta este o încălcare gravă a principiului loialităţii dintre statele membre şi dăunează prestigiului Uniunii Europene”, a spus cancelarul german.

În același timp, liderii europeni au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, iar o echipă formată din experți ai Comisiei Europene și ai statelor membre se află deja pe teren pentru a evalua situația conductei.

Recomandarea autorului:

Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
08:39
Putin ridică miza amenințărilor la cel mai înalt nivel. Submarinele nucleare strategice ale Rusiei, în alertă maximă de luptă
CONTROVERSĂ O femeie nu a reușit să obțină un job pentru că mașina ei este prea veche
08:00
O femeie nu a reușit să obțină un job pentru că mașina ei este prea veche
ARMATĂ Studiu: Epoca aeronavelor de luptă, a tancurilor și a rachetelor de croazieră a apus. A început epoca dronelor ieftine
07:43
Studiu: Epoca aeronavelor de luptă, a tancurilor și a rachetelor de croazieră a apus. A început epoca dronelor ieftine
APĂRARE Franța propune misiune ONU în strâmtoarea Ormuz pentru protejarea navigației. Macron: „Nu are scopul de a fi o acțiune de forță”
07:26
Franța propune misiune ONU în strâmtoarea Ormuz pentru protejarea navigației. Macron: „Nu are scopul de a fi o acțiune de forță”
PAȘTE Va fi închisă Biserica Sf. Mormânt din Ierusalim în Săptămâna Patimilor, din cauza războiului? Internauții s-au panicat, crezând că vine Apocalipsa
06:44
Va fi închisă Biserica Sf. Mormânt din Ierusalim în Săptămâna Patimilor, din cauza războiului? Internauții s-au panicat, crezând că vine Apocalipsa
APĂRARE În ciuda avertismentului FBI, experții susțin că este improbabil ca Iran să atace California cu drone. Însă, Teheran ar putea apela la grupările proxy
00:47
În ciuda avertismentului FBI, experții susțin că este improbabil ca Iran să atace California cu drone. Însă, Teheran ar putea apela la grupările proxy
Mediafax
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Finanțarea istorică a fraților Pavăl de la Banca Transilvania: ce credit au cerut patronii Dedeman pentru achiziția Carrefour
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Europa trece pe cărbune, ca urmare a creșterii prețurilor la gaze
FLASH NEWS Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
08:44
Nicușor Dan, întrebat dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier: „Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
08:30
Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”
LIVE UPDATE Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
08:17
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
ECONOMIE Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
08:11
Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
UTILE Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
08:02
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii: Produsul oferit cadou tuturor abonaților TV din România. Cum intri în posesia lui
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”
08:00
Ion Cristoiu: „România nu avea cum să negocieze ceva cu americanii. Noi suntem aliați”

Cele mai noi

Trimite acest link pe