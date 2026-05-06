O navă a Franței a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz de un proiectil de origine necunoscută: mai mulți marinari răniți. Ce anunță Guvernul de la Paris

Nava de transport containere „San Antonio”, sub pavilion maltez și care aparține companiei franceze CMA CGM, a fost „ținta unui atac”, marți, în strâmtoarea Ormuz, a confirmat, miercuri dimineață, CMA CGM.

Atacul a provocat „răniți printre membrii echipajului”, care au fost „evacuați și au primit îngrijiri medicale”, și a cauzat „daune” navei, a adăugat CMA CGM într-un scurt comunicat transmis agenției AFP, relatează France 24.

Agenția britanică de securitate maritimă UKTMO a raportat că marți, în jurul orei 18:30 GMT, un cargobot a fost lovit de un „proiectil de origine necunoscută” în strâmtoarea Ormuz, fără a-l identifica.

Atacul a avut loc la o zi după lansarea „Proiectului Libertate” de către Donald Trump, menit să escorteze navele blocate în Golf pentru a le ajuta să părăsească strâmtoarea Ormuz.

Însă operațiunea a fost suspendată încă de marți, după doar o zi, chiar de către președintele american, pentru a ajunge la un acord cu Iranul și a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că s-au înregistrat „progrese importante” în cadrul negocierilor și că „Proiectul Libertate” va fi suspendat „pentru o perioadă scurtă” pentru a vedea dacă un acord poate „fi finalizat și semnat”.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, anunță că în strâmtoarea Ormuz se află „încă 59 de nave de interes francez”. Invitat la France Info, oficialul a explicat că „mai sunt încă 59 de nave de interes francez în strâmtoarea (Ormuz)”, precum și „26 de marinari francezi”.

„Echipajele sunt reduse la minimum, iar cei care au dorit să fie înlocuiți au fost înlocuiți”, precizează ministrul.

