JD Vance, în timp ce face campanie deschisă pentru Viktor Orbán, acuză UE de interferență în alegeri. Ce a spus vicepreședintele SUA

În discursul său de marți de la Budapesta, vicepreședintele american JD Vance nu a ezitat să critice Uniunea Europeană, despre care a spus că duce o politică „rușinoasă” de interferență în alegerile din Ungaria.

Vizita lui JD Vance la Budapesta și mitingul organizat în cinstea acestuia, care amintește de cele organizate de Donald Trump, sunt un ultim resort în încercarea de a crește șansele lui Orbán în alegerile parlamentare de duminica aceasta.

Susținerea din partea Washingtonului arată cât de crucial este acest scrutin pentru mișcarea „MAGA” a lui Trump, întrucât actualul prim-ministru maghiar, care este la putere de mai bine de 16 ani, este printre puținii aliați apropiați ai actualei administrații Trump din Europa.

„Ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”, a spus Vance în conferința de presă de marți seara. „Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei. Au încercat să facă Ungaria mai puțin independentă din punct de vedere energetic. Au încercat să crească costurile pentru consumatorii maghiari și au făcut totul pentru că îl urăsc pe acest tip [Orbán]”.

Această vizită, care este descrisă ca fiind una oficială, a încălcat normele administrațiilor prezidențiale americane anterioare de a nu face campanie electorală deschisă pentru un alt stat, în special pentru un guvern care menține relații apropiate cu președintele rus Vladimir Putin.

