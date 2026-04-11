Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan

Delegațiile americane și iraniene s-au reunit, sâmbătă, în capitala pakistaneză Islamabad pentru a purta discuții menite să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat moartea a mii de oameni, a perturbat aprovizionarea cu energie și a afectat economia mondială, relatează Reuters.
Teheranul a insistat că negocierile oficiale pot începe numai după ce Washingtonul își va asuma angajamente privind un armistițiu în Liban și ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului.
– Iranul dorește un armistițiu în Liban, unde atacurile israeliene asupra militanților Hezbollah, susținuți de Iran, au provocat moartea a aproape 2.000 de persoane de la începutul conflictului, pe 2 martie. Israelul și Statele Unite au afirmat că operațiunea din Liban nu face parte din armistițiul dintre Iran și SUA, în timp ce Teheranul insistă să fie inclus.
– Teheranul mai vrea ca Statele Unite să deblocheze activele iraniene și să pună capăt sancțiunilor care i-au paralizat economia de ani de zile. Washingtonul a dat de înțeles că este dispus să acorde o reducere semnificativă a sancțiunilor, dar numai în schimbul unor concesii din partea Iranului în ceea ce privește programele sale nucleare și de rachete.
– Iranul dorește, de asemenea, recunoașterea autorității sale asupra Strâmtorii Ormuz, unde intenționează să perceapă taxe de tranzit și să controleze accesul, ceea ce ar reprezenta o schimbare majoră a echilibrului de putere în regiune. Statele Unite insistă ca strâmtoarea să fie deschisă pentru petroliere și celelalte tipuri de nave fără nicio restricție, inclusiv fără taxe de trecere.
– Se așteaptă ca Iranul să solicite despăgubiri pentru toate daunele suferite în timpul războiului de șase săptămâni. SUA nu au făcut comentarii în acest sens.
– Iranul dorește să i se permită să îmbogățească uraniu, lucru pe care Washingtonul l-a exclus, iar președintele Donald Trump a insistat că nu este negociabil.
– Atât Israelul, cât și Statele Unite doresc ca forțele Iranului, în materie de rachete, să fie reduse drastic. Teheranul a declarat că „formidabilul“ său arsenal de rachete nu este negociabil.
– Iranul dorește retragerea forțelor de luptă americane din regiune, încetarea războiului pe toate fronturile și un angajament de neagresiune. Trump a promis că va menține prezența militară în Orientul Mijlociu până la încheierea unui acord de pace și a avertizat că, în cazul în care acest angajament nu va fi respectat, se va ajunge la o escaladare majoră a conflictului.
Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze