Care sunt principalele subiecte de discuție în cadrul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan

Delegațiile americane și iraniene s-au reunit, sâmbătă, în capitala pakistaneză Islamabad pentru a purta discuții menite să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat moartea a mii de oameni, a perturbat aprovizionarea cu energie și a afectat economia mondială, relatează Reuters.

Teheranul a insistat că negocierile oficiale pot începe numai după ce Washingtonul își va asuma angajamente privind un armistițiu în Liban și ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului.

Principalele cerințe ale părților implicate în negocieri:

– Iranul dorește un armistițiu în Liban, unde atacurile israeliene asupra militanților Hezbollah, susținuți de Iran, au provocat moartea a aproape 2.000 de persoane de la începutul conflictului, pe 2 martie. Israelul și Statele Unite au afirmat că operațiunea din Liban nu face parte din armistițiul dintre Iran și SUA, în timp ce Teheranul insistă să fie inclus.

– Teheranul mai vrea ca Statele Unite să deblocheze activele iraniene și să pună capăt sancțiunilor care i-au paralizat economia de ani de zile. Washingtonul a dat de înțeles că este dispus să acorde o reducere semnificativă a sancțiunilor, dar numai în schimbul unor concesii din partea Iranului în ceea ce privește programele sale nucleare și de rachete.

– Iranul dorește, de asemenea, recunoașterea autorității sale asupra Strâmtorii Ormuz, unde intenționează să perceapă taxe de tranzit și să controleze accesul, ceea ce ar reprezenta o schimbare majoră a echilibrului de putere în regiune. Statele Unite insistă ca strâmtoarea să fie deschisă pentru petroliere și celelalte tipuri de nave fără nicio restricție, inclusiv fără taxe de trecere.

– Se așteaptă ca Iranul să solicite despăgubiri pentru toate daunele suferite în timpul războiului de șase săptămâni. SUA nu au făcut comentarii în acest sens.

– Iranul dorește să i se permită să îmbogățească uraniu, lucru pe care Washingtonul l-a exclus, iar președintele Donald Trump a insistat că nu este negociabil.

– Atât Israelul, cât și Statele Unite doresc ca forțele Iranului, în materie de rachete, să fie reduse drastic. Teheranul a declarat că „formidabilul“ său arsenal de rachete nu este negociabil.

– Iranul dorește retragerea forțelor de luptă americane din regiune, încetarea războiului pe toate fronturile și un angajament de neagresiune. Trump a promis că va menține prezența militară în Orientul Mijlociu până la încheierea unui acord de pace și a avertizat că, în cazul în care acest angajament nu va fi respectat, se va ajunge la o escaladare majoră a conflictului.

