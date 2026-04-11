🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington

Delegația americană, condusă de vicepreședintele SUA JD Vance, a aterizat, sâmbătă, la baza aeriană Nur Khan, în afara Islamabadului, pentru a începe discuții directe cu delegația iraniană, menite să convină asupra unei foi de parcurs pentru încheierea războiului. Echipa iraniană de negocieri, condusă de Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a sosit, de asemenea, în capitala pakistaneză, sâmbătă dimineața. Teheranul condiționează dialogul de încetarea atacurilor din Liban. Președintele american Donald Trump i-a urat mult succes vicepreședintelui JD Vance, care conduce delegația americană în Pakistan. „Vom vedea cum merge. Așadar, sunt JD, Steve (Witkoff) și Jared (Kushner). Avem o echipă bună și se întâlnesc mâine. Vom vedea cum se va rezolva totul”, a declarat președintele american reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One, pentru o întâlnire MAGA, seara trecută. Între timp, Libanul a anunțat că va începe discuțiile de încetare a focului cu Israelul pe 14 aprilie la Washington, după ce Benjamin Netanyahu a ordonat începerea negocierilor, deși își menține opoziția față de un armistițiu în țara vecină, unde peste 1.900 de persoane au murit deja.
11:57

UPDATE. Araghchi spune că Iranul intră în discuții cu „neîncredere totală”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a spus omologului său german, Johann Wadephul, că Iranul intră în negocierile cu SUA cu „neîncredere totală”, relatează agenția de știri Mehr.

Araghchi a declarat că Iranul „va lupta cu autoritate deplină pentru a proteja interesele și drepturile poporului iranian”, invocând încălcări repetate ale promisiunilor și „trădări ale diplomației” de către SUA.

11:46

UPDATE. Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, l-a întâmpinat pe vicepreședintele JD Vance când acesta a coborât din avion

11:40

UPDATE. Avioanele de vânătoare F-16 pakistaneze au escortat aeronava care îl transporta pe vicepreședintele american JD Vance la Islamabad pentru a conduce negocierile cu Iranul, pe fondul unui conflict violent din Orientul Mijlociu. Imaginile au arătat cinci avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Pakistaneze (PAF) escortând avionul Boeing C-32A al Forțelor Aeriene ale SUA în spațiul aerian pakistanez, înainte ca acesta să aterizeze la baza aeriană Nur Khan, situată în apropierea orașului Islamabad.

11:23

UPDATE. Libanul anunță discuții cu Israelul, marți, la Washington

Președinția libaneză a anunțat că marți, 14 aprilie, va avea loc o întâlnire cu Israelul la Washington pentru a discuta despre un armistițiu în războiul care devastă țara de la începutul lunii martie, Israelul refuzând însă să discute cu Hezbollah.

„S-a convenit organizarea unei prime reuniuni marți la Departamentul de Stat pentru a discuta despre instaurarea unei armistiții și data începerii negocierilor între Liban și Israel sub egida Statelor Unite”, se arată în comunicat.

Vicepreședintele american JD Vance a sosit sâmbătă, 11 aprilie, în Pakistan, unde urmează să aibă loc negocieri între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

