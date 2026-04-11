🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington

Delegația americană, condusă de vicepreședintele SUA JD Vance, a aterizat, sâmbătă, la baza aeriană Nur Khan, în afara Islamabadului, pentru a începe discuții directe cu delegația iraniană, menite să convină asupra unei foi de parcurs pentru încheierea războiului. Echipa iraniană de negocieri, condusă de Mohammad Bagher Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a sosit, de asemenea, în capitala pakistaneză, sâmbătă dimineața. Teheranul condiționează dialogul de încetarea atacurilor din Liban. Președintele american Donald Trump i-a urat mult succes vicepreședintelui JD Vance, care conduce delegația americană în Pakistan. „Vom vedea cum merge. Așadar, sunt JD, Steve (Witkoff) și Jared (Kushner). Avem o echipă bună și se întâlnesc mâine. Vom vedea cum se va rezolva totul”, a declarat președintele american reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One, pentru o întâlnire MAGA, seara trecută. Între timp, Libanul a anunțat că va începe discuțiile de încetare a focului cu Israelul pe 14 aprilie la Washington, după ce Benjamin Netanyahu a ordonat începerea negocierilor, deși își menține opoziția față de un armistițiu în țara vecină, unde peste 1.900 de persoane au murit deja.

11:57 UPDATE. Araghchi spune că Iranul intră în discuții cu „neîncredere totală” Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a spus omologului său german, Johann Wadephul, că Iranul intră în negocierile cu SUA cu „neîncredere totală”, relatează agenția de știri Mehr. Araghchi a declarat că Iranul „va lupta cu autoritate deplină pentru a proteja interesele și drepturile poporului iranian”, invocând încălcări repetate ale promisiunilor și „trădări ale diplomației” de către SUA. 11:46 UPDATE. Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, l-a întâmpinat pe vicepreședintele JD Vance când acesta a coborât din avion 11:40 UPDATE. Avioanele de vânătoare F-16 pakistaneze au escortat aeronava care îl transporta pe vicepreședintele american JD Vance la Islamabad pentru a conduce negocierile cu Iranul, pe fondul unui conflict violent din Orientul Mijlociu. Imaginile au arătat cinci avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Pakistaneze (PAF) escortând avionul Boeing C-32A al Forțelor Aeriene ale SUA în spațiul aerian pakistanez, înainte ca acesta să aterizeze la baza aeriană Nur Khan, situată în apropierea orașului Islamabad. 11:23 UPDATE. Libanul anunță discuții cu Israelul, marți, la Washington Președinția libaneză a anunțat că marți, 14 aprilie, va avea loc o întâlnire cu Israelul la Washington pentru a discuta despre un armistițiu în războiul care devastă țara de la începutul lunii martie, Israelul refuzând însă să discute cu Hezbollah. „S-a convenit organizarea unei prime reuniuni marți la Departamentul de Stat pentru a discuta despre instaurarea unei armistiții și data începerii negocierilor între Liban și Israel sub egida Statelor Unite”, se arată în comunicat.

Vicepreședintele american JD Vance a sosit sâmbătă, 11 aprilie, în Pakistan, unde urmează să aibă loc negocieri între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze

Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”