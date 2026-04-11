Vicepreședintele american JD Vance a ajuns în Pakistan, în vederea negocierilor cruciale dintre SUA și Iran. Delegaţia republicii islamice la negocierile de la Islamabad este formată din 71 de persoane, inclusiv negociatori, experţi, reprezentanţi ai presei şi personal de securitate, a relatat sâmbătă agenţia de stat Tasnim, citată de CNN.

Mohammad Bagher Ghalibaf (foto jos), preşedintele Parlamentului iranian, conduce delegaţia, din care face parte şi ministrul de externe Abbas Araghchi, potrivit aceleiaşi surse.

„Având în vedere complexitatea şi sensibilitatea ridicată a negocierilor dintre Iran şi Statele Unite, delegaţia iraniană include nu doar principalii negociatori, ci şi comitete tehnice şi de experţi pentru consultările necesare”, se arată în raport.

Ce conține propunerea în 15 puncte a administrației Trump

Propunerea în 15 puncte a administraţiei Trump, care nu a fost făcută publică integral, ar include angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, predarea uraniului îmbogăţit, limitarea capacităţilor de apărare ale Teheranului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Delegaţia SUA va fi condusă de vicepreşedintele JD Vance, emisarul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump.

Vicepreședintele american, JD Vance, a ajuns în Pakistan pentru discuții cu oficiali americani, pakistanezi și iranieni privind situația din Iran, relatează Mediafax.

JD Vance a aterizat sâmbătă în Islamabad, Pakistan, pentru negocieri cu Iranul în acest weekend, conform informațiilor transmise de CNN. Americanul a fost întâmpinat de Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, Mohammad Ishaq Dar, ministrul de externe al țării, și Natalie Baker, care se ocupă de partea afacerilor la Ambasada SUA din Islamabad.

Delegația americană este condusă de Vance, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Cei 3 oficiali americani au ajuns la Islamabad sâmbătă.

Oficiali iranieni, conduși de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, au sosit și ei în Pakistan sâmbătă. Asim Munir, șeful armatei pakistaneze și „mareșalul de câmp preferat” al președintelui american, a fost unul dintre primii care l-au întâmpinat pe vicepreședintele JD Vance când acesta a coborât din avion.

Munir, pion cheie al lui Trump în crearea legăturilor SUA cu Pakistanul

Munir a jucat un rol important în creșterea legăturilor Pakistanului cu SUA în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump și chiar i s-a alăturat președintelui american pentru un prânz individual fără precedent la Casa Albă în iunie, anul trecut (foto jos, dreapta).

Munir s-a folosit de legătura cu Donald Trump și relația de lungă durată cu Iranul pentru a ajuta la negocierea armistițiului, în această săptămână. Conform CNN, el se așteaptă să joace un rol cheie în discuțiile care vizează încheierea războiului.

Pakistanul laudă Statele Unite

Pakistanul a lăudat Statele Unite pentru „angajamentul lor de a realiza o pace regională și globală durabilă”, în timp ce delegația americană a aterizat la Islamabad înainte de negocierile cu Iranul.

Ministrul de Externe al țării, Mohammad Ishaq Dar, și șeful armatei, Asim Munir, au dat mâna cu oficialii americani în timp ce aceștia coborau din avion la Islamabad, sâmbătă dimineață. Ministrul s-a declarat încrezător că SUA și Iranul vor avea negocieri bune.

Ishaq Dar a subliniat, încă o dată, disponibilitatea Pakistanului de a facilita „o rezoluție durabilă și o soluție durabilă la conflict”, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Pakistanului.

AUTORUL RECOMANDĂ: