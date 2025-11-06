Prima pagină » Știri externe » Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar

Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar

06 nov. 2025, 04:35, Știri externe
Cercetătorii britanici au creat un gel care acționează ca un cadru. Protejează, întărește și literalmente „crește” smalțul din nou. Oamenii de știință numesc această invenție „Sfântul Graal al stomatologiei”.

Gelul folosește substanțe chimice găsite în salivă pentru a repara și regenera smalțul dentar, ceea ce ar putea preveni dezvoltarea cariilor care necesită plombe. Smalțul,  stratul dur și strălucitor de pe suprafața dinților, protejează straturile interioare sensibile de uzură, acizi și bacterii, scrie NewScientist. 

Ce rol are smalțul?

Smalțul nu se regenerează în mod natural, iar tratamente precum lacurile cu fluor și soluțiile de remineralizare nu fac decât să prevină agravarea situației. Dacă totul decurge  bine, gelul va putea fi aplicat simplu pe dinții cu probleme pentru a-i reface fără durere și fără vizite scumpe la dentist. Primele teste ale produsului i-au demonstrat deja eficacitatea.

„Smalțul este prima linie de apărare. Odată ce această linie de apărare începe să se deterioreze, cariile dentare se accelerează”, spune Alvaro Mata de la Universitatea din Nottingham.

Cum funcționează gelul?

Căutând o soluție, Alvaro Mata și colegii săi au dezvoltat un gel care conține o versiune modificată a unei proteine ​​pe care au manipulat-o pentru a acționa ca amelogenina, o proteină ce ajută la ghidarea creșterii smalțului nostru atunci când suntem sugari.

Experimentele care au implicat lipirea gelului pe dinții umani la microscop, în soluții care conțin calciu și fosfat, principalele elemente constitutive ale smalțului,  arată că acesta creează un strat subțire și robust care rămâne pe dinți câteva săptămâni, chiar și în timpul periajului.

Gelul umple găurile și crăpăturile, creând o „schelă” ce folosește calciul și fosfatul pentru a promova creșterea organizată a unor noi cristale în smalțul de sub stratul de gel, chiar și atunci când a dispărut atât de mult încât dentina subiacentă a fost expusă.

„Gelul a fost capabil să crească cristale epitaxial, ceea ce înseamnă că are aceeași orientare cristalografică ca smalțul existent. Creșterea are loc, de fapt, în decurs de o săptămână”, spune Alvaro Mata.

Sursa Foto: Profimedia

