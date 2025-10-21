Prima pagină » Știri externe » Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte

Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte

21 oct. 2025, 16:27, Știri externe
Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte

Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante.

Cu câteva momente înainte de ora 9:15, fostul președinte francez a apărut la ușa reședinței sale din Villa Montmorency din Paris pentru a se urca într-o mașină escortată de o lungă coloană de polițiști pe motociclete și a se îndrepta spre La Santé. Alături de el se afla soția sa Carla Bruni.

Carla Bruni, cea mai fermă apărătoare a lui Nicolas Sarkozy

Fost model și cântăreață, Carla Bruni l-a susținut cu înverșunare pe Nicolas Sarkozy pe tot parcursul procesului.

Nimeni nu ar fi spus că povestea lor de dragoste, venită ca un fulger în 2007 și pecetluită un an mai târziu cu o nuntă în interiorul Palatului Elysée, va ajunge să ia această întorsătură imprevizibilă.

Puțini au prezis atunci că relația dintre cuplul ciudat va da roade (fiica lor Giulia) și va supraviețui împotriva tuturor șanselor înfrângerii electorale suferite de Sarkozy și furtunii de bătălii din tribunale din ultimii ani.

De la “monogamia e plictisitoare” la soție devotată

Înainte de a-l întâlni pe Sarkozy, Carla Bruni ieșise în evidență cu afirmația că „monogamia este plictisitoare”.

De-a lungul vieții, Carla a trecut prin brațele lui Eric Clapton, Mick Jagger, Vincent Pérez și Charles Berling, printre alții (a trebuit să nege de mai multe ori că Donald Trump se afla pe listă).

În 2000, ea s-a căsătorit cu Raphael Enthoven, profesor de filozofie, eseist și prezentator de radio și televiziune. Lui îi este dedicată piesa „Raphaël” de pe albumul Quelqu’un m’a dit, cel mai mare succes al carierei sale de cântăreață, care s-a vândut în două milioane de exemplare. Au divorțat după șapte ani.

În noiembrie 2007, Carla Bruni și Nicolas Sarkozy s-au nimerit să fie amândoi prezenți la o petrecere organizată de un prieten comun, un om de relații publice.

Pentru a ușura atmosfera, gazda a propus un joc pentru invitații săi: patru minute pentru a încerca să seducă pe altul. Cântăreața și președintele, care tocmai divorțase de a doua soție, s-au înțeles imediat. Atracția a fost reciprocă.

„În acea seară am vrut să-i arăt că sunt o poetă”, a dezvăluit Carla Bruni ani mai târziu într-un interviu. „Nu sunt Yeats, dar încerc să scriu poezie. I-am dat versurile unui cântec scris pe o foaie. Și a păstrat-o. Încă o are.”

Carla Bruni a mărturisit cum tot ce credea că știe despre relațiile ei cu bărbații a dispărut când l-a întâlnit pe Nicolas Sarkozy:

„Este puțin demodat în relația cu femeile. Nu lasă niciodată femeile să plătească și întotdeauna își cedează locul unei femei. Mi-a amintit puțin de tatăl meu, poate că e ceva freudian în toate astea. Adevărul este că îmi plac bărbații galanți.”

Aspectul fizic, intelectul și simțul umorului lui Sarkozy erau, în opinia ei, combinația perfectă.

În timpul mandatului de președinte, Nicolas a profitat de orice ocazie pentru a fi cu ea.

Carla și-a continuat cariera (în 2007 și-a lansat albumul No promises) și le-a planificat în liniște nunta, fără să se gândească prea mult că devine soția președintelui („Sunt faimoasă de când aveam 16 ani”).

În 2008, Carla a vizitat Marea Britanie ca primă doamnă, a făcut o reverență în fața reginei Elisabeta și nu a trebuit să reziste avansurilor prințului Philip:

„Nimeni nu a flirtat cu mine în acea călătorie, cu excepția bărbatului meu”.

„Bărbatul meu” este modul în care Carla se referă de obicei la Sarkozy, care apare pe ecranul telefonului ei ca Nicolas Amour.

Sarcina, oarecum neașteptată, și nașterea Giuliei în 2011 nu au făcut decât să întărească o relație aparent indestructibilă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”

Citește și

VIDEO Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
17:05
Incendiul la cea mai mare rafinărie de petrol din Ungaria, LOVITURĂ grea pentru guvernul lui Orban. Semnalul transmis de premier după dezastrul produs
EXTERNE Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033
16:59
Jeff Bezos, Amazon. Roboții vor fura 600.000 de locuri de muncă în Statele Unite până în 2033
EVENIMENT Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
14:54
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
EXTERNE Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
14:40
Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
EXTERNE TRAGEDIE în sportul mondial. Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani
14:00
TRAGEDIE în sportul mondial. Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani
EXTERNE Polonia nu-l lasă pe Putin să ajungă la Budapesta
13:59
Polonia nu-l lasă pe Putin să ajungă la Budapesta
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
O cunoscută influenceriță a murit la 30 de ani, la doar câteva ore după ce a născut acasă. A apucat să își țină copilul în brațe doar câteva minute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”