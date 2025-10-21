Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte

Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante.

Cu câteva momente înainte de ora 9:15, fostul președinte francez a apărut la ușa reședinței sale din Villa Montmorency din Paris pentru a se urca într-o mașină escortată de o lungă coloană de polițiști pe motociclete și a se îndrepta spre La Santé. Alături de el se afla soția sa Carla Bruni.

Carla Bruni, cea mai fermă apărătoare a lui Nicolas Sarkozy

Fost model și cântăreață, Carla Bruni l-a susținut cu înverșunare pe Nicolas Sarkozy pe tot parcursul procesului.

Nimeni nu ar fi spus că povestea lor de dragoste, venită ca un fulger în 2007 și pecetluită un an mai târziu cu o nuntă în interiorul Palatului Elysée, va ajunge să ia această întorsătură imprevizibilă.

Puțini au prezis atunci că relația dintre cuplul ciudat va da roade (fiica lor Giulia) și va supraviețui împotriva tuturor șanselor înfrângerii electorale suferite de Sarkozy și furtunii de bătălii din tribunale din ultimii ani.

De la “monogamia e plictisitoare” la soție devotată

Înainte de a-l întâlni pe Sarkozy, Carla Bruni ieșise în evidență cu afirmația că „monogamia este plictisitoare”.

De-a lungul vieții, Carla a trecut prin brațele lui Eric Clapton, Mick Jagger, Vincent Pérez și Charles Berling, printre alții (a trebuit să nege de mai multe ori că Donald Trump se afla pe listă).

În 2000, ea s-a căsătorit cu Raphael Enthoven, profesor de filozofie, eseist și prezentator de radio și televiziune. Lui îi este dedicată piesa „Raphaël” de pe albumul Quelqu’un m’a dit, cel mai mare succes al carierei sale de cântăreață, care s-a vândut în două milioane de exemplare. Au divorțat după șapte ani.

În noiembrie 2007, Carla Bruni și Nicolas Sarkozy s-au nimerit să fie amândoi prezenți la o petrecere organizată de un prieten comun, un om de relații publice.

Pentru a ușura atmosfera, gazda a propus un joc pentru invitații săi: patru minute pentru a încerca să seducă pe altul. Cântăreața și președintele, care tocmai divorțase de a doua soție, s-au înțeles imediat. Atracția a fost reciprocă.

„În acea seară am vrut să-i arăt că sunt o poetă”, a dezvăluit Carla Bruni ani mai târziu într-un interviu. „Nu sunt Yeats, dar încerc să scriu poezie. I-am dat versurile unui cântec scris pe o foaie. Și a păstrat-o. Încă o are.”

Carla Bruni a mărturisit cum tot ce credea că știe despre relațiile ei cu bărbații a dispărut când l-a întâlnit pe Nicolas Sarkozy:

„Este puțin demodat în relația cu femeile. Nu lasă niciodată femeile să plătească și întotdeauna își cedează locul unei femei. Mi-a amintit puțin de tatăl meu, poate că e ceva freudian în toate astea. Adevărul este că îmi plac bărbații galanți.”

Aspectul fizic, intelectul și simțul umorului lui Sarkozy erau, în opinia ei, combinația perfectă.

În timpul mandatului de președinte, Nicolas a profitat de orice ocazie pentru a fi cu ea.

Carla și-a continuat cariera (în 2007 și-a lansat albumul No promises) și le-a planificat în liniște nunta, fără să se gândească prea mult că devine soția președintelui („Sunt faimoasă de când aveam 16 ani”).

În 2008, Carla a vizitat Marea Britanie ca primă doamnă, a făcut o reverență în fața reginei Elisabeta și nu a trebuit să reziste avansurilor prințului Philip:

„Nimeni nu a flirtat cu mine în acea călătorie, cu excepția bărbatului meu”.

„Bărbatul meu” este modul în care Carla se referă de obicei la Sarkozy, care apare pe ecranul telefonului ei ca Nicolas Amour.

Sarcina, oarecum neașteptată, și nașterea Giuliei în 2011 nu au făcut decât să întărească o relație aparent indestructibilă.

