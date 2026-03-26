Casa Albă creează confuzie pe rețelele de socializare prin postări misterioase și o imagine blurată cu Donald Trump

Casa Albă a provocat confuzie și speculații după ce miercuri a postat pe rețelele de socializare X și Instagram două clipuri scurte și criptice, scrie The Independent. Mai mult, joi, tot pe pagina oficială de X a Casei Albe a fost postată o imagine pixelată cu Donald Trump, fără niciun mesaj conex.

Imaginea pixelată cu Donald Trump, care pare să fie făcută în Biroul Oval, a strâns în doar două ore de la postare, peste 7 milioane de vizualizări, 10 mii de comentarii și 30.000 de aprecieri.

Clipurile postate aveau o durată scurtă de aproximativ 4 secunde și erau filmate cu un telefon cu camera orientată spre pământ. Pe fundal se putea auzi o voce feminină care întreba: „Se lansează curând, nu?”, urmată de un răspuns afirmativ din partea unui bărbat.

Lipsa contextului a dus la numeroase teorii în mediul online, unde unele persoane s-au întrebat dacă nu cumva conturile acestea au fost piratate de hackeri, în timp ce alții au lansat speculații conform cărora ar fi vorba de un mesaj codat legat de conflictul cu Iranul. Strategia de comunicare recentă a administrației a fost descrisă de unii experți ca fiind bazată pe „meme-uri” și conținut neconvențional pentru a atrage atenția.

Recomandările autorului: