Cât va dura operațiunea lui Trump împotriva Iranului. Președintele SUA înaintează același termen de 4 săptămâni, dar nu există niciun progres de pace

Încă de la începutul conflictului, Donald Trump a declarat de mai multe ori în cadrul discursurilor sale și în cadrul interviurilor că războiul cu Iranul va dura între patru și cinci săptămâni. Joi, în cadrul primei ședințe de Cabinet de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american a reiterat aceeași afirmație, spunând că războiul împotriva regimului de la Teheran va dura între patru și șase săptămâni, iar Statele Unite și-au îndeplinit obiectivele mai devreme decât era planificat.

Deși Trump a afirmat recent că armata este „mult înaintea programului” și că războiul este „aproape finalizat”, acesta a admis că luptele ar putea continua și „mult mai mult timp” dacă va fi necesar. Donald Trump a sugerat într-o discuție cu un reporter israelian că ar putea alege oricând să „încheie totul în două sau trei zile” sau să opteze pentru o campanie mult mai lungă.

În cadrul primei oportunități de armistițiu dintre cele două părți, Statele Unite au transmis Teheranului o listă cu 15 puncte pe care regimul iranian trebuie să o îndeplinească, dar aceasta a fost respinsă ferm. În schimb, Iranul a venit cu propria listă de condiții pentru încheierea ostilităților.

Între timp, spre deosebire de acum câteva zile, președintele Statelor Unite a menționat că nu mai este dispus acum să încheie pacea în Orientul Mijlociu. „Acum ne imploră să facem o înțelegere, dar nu cred că mai suntem dispuși să facem asta. Trebuiau să facă asta acum patru săptămâni sau acum doi ani”, a spus Donald Trump.

„Am sentimentul că [războiul] se va termina în curând. Ieri au spus că nu negociază cu noi, iar astăzi au admis că au purtat negocieri. Vor să facă o înțelegere. Motivul pentru care vor să facă o înțelegere este pentru că i-am făcut praf”, a spus Donald Trump.

