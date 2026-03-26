Marea Britanie intensifică lupta împotriva „flotei-fantomă” a Rusiei. Starmer dă undă verde armatei să intercepteze vasele lui Putin

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a acordat noi puteri forțelor britanice pentru a aborda și eventual a reține navele din flota fantomă a Rusiei care trec prin apele britanice, scrie POLITICO. Această inițiativă are ca scop intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în timp ce războiul împotriva Ucrainei continuă de mai bine de doi ani.

Această mișcare a Londrei vine după ce Marea Britanie a ajutat Statele Unite să sechestreze un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord în luna ianuarie și stabilește limite clare în politica britanică. Până în prezent, eforturile englezilor s-au concentrat pe urmărirea, monitorizarea și furnizarea de informații aliaților. Pentru a contura această politică, Keir Starmer merge în Finlanda pentru a participa la o reuniune a Forței Expediționale Comune.

Putin este principalul beneficiar al războiului din Iran, spune Starmer

Starmer a subliniat înaintea călătoriei că aliații Ucrainei trebuie să fie și mai vigilenți în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, având în vedere tensiunile dintre SUA, Israel și Iran.

„Putin își freacă mâinile din cauza războiului din Orientul Mijlociu, deoarece crede că prețurile mai mari la petrol îl vor ajuta să-și umple buzunarele. De aceea, îi urmărim și mai intens flota din umbră, nu doar pentru a menține Marea Britanie în siguranță, ci și pentru a priva mașina de război a lui Putin de profiturile murdare care finanțează campania sa barbară din Ucraina”, a spus Starmer.

