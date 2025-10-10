Câștigătoarea Premiului Nobel pentru PACE este în stare de șoc: Nu mă așteptam. De ce a hotărât comitetul de la Oslo să-i decerneze înalta distincție

Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace datorită eforturilor sale de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democraţie.

Machado, în vârstă de 58 de ani, trăieşte în clandestin în propria țară de la alegerile prezidenţiale din 2024, atunci când principalul reprezentant al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia, a pierdut scrutinul în fața lui Nicolas Maduro, din cauza fraudei electorale.

În timp ce Urrutia s-a exilat în Spania, Machado preferă să se ascundă de autorități în Venezuela, notează Reuters.

„Sunt în stare de şoc! Nu mă așteptam. Sunt onorată să primesc acest premiu, deși nu credeam vreodată că voi reuși să îl am”, a transmis Maria Corina Machado.

Comitetul Nobel a hotărât să-i acorde prestigioasa distincție opozantei venezuelene, în detrimentul președintelui american Donald Trump, pentru curajul de a apăra libertățile civile și democrația în propria țară marcată de instabilitate și represiune politică.

„Premiul Nobel pentru Pace în 2025 se acordă unei campioane curajoase şi dedicate a păcii, unei femei care menţine flacăra democraţiei aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai mare, pentru activitatea sa neobosită de promovare a drepturilor omului și valorilor democratice în Venezuela. A încercat să realizeze o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură la democraţie. Nu a reușit, dar acest lucru nu a împiedicat-o să continue. Pentru toate acestea, Premiul Nobel pentru Pace din acest an merge la Maria Corina Machado”, au transmis reprezentanții Comitetului Nobel.

O figură emblematică a opoziției venezuelene

Venezuela a evoluat dintr-o ţară relativ democratică şi prosperă într-un stat brutal, autoritar, care suferă acum o criză umanitară şi economică fără precedent.

„Maria Machado a reprezentat o figură cheie, unificatoare, într-o opoziţie politică care a fost cândva profund divizată, o opoziţie care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere şi un guvern reprezentativ. Tocmai aceasta este esenţa democraţiei”, susțin Comitetul Nobel.

Premiul Nobel pentru Pace nu este doar o recunoaștere a eforturilor pacificatoare întreprinse de indivizi sau organizații. Cei care îl câștigă beneficiază și de o bursă în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 1,2 milioane de dolari.

