Prima pagină » Știri externe » Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace

Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace

10 oct. 2025, 11:47, Știri externe
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace

Într-un articol de opinie publicat de Washington Post, jurnalistul Marc Thiessen, care este colaborator la Fox News (canalul media preferat a lui Donald Trump) a evocat motivele pentru care președintele american Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace.

Acordul din Gaza, deși încă fragil, contribuie la un palmares fără precedent în domeniul stabilirii păcii. Nu doar că Donald Trump este cel mai îndreptățit să câștige înalta distincție în acest an, dar nu a existat niciodată în istorie un președinte american care să fi contribuit la întemeierea păcii mai mult decât el.

Patru dintre predecesorii săi au câștigat premiul. Barack Obama a câștigat după șapte luni de președinție, practic pentru că nu a fost George W. Bush – și chiar el a spus că nu-l merită.

Woodrow Wilson a câștigat pentru crearea Ligii Națiunilor, care s-a dovedit a fi un dezastru ireproșabil la care Statele Unite nici măcar nu s-au alăturat.

Theodore Roosevelt a câștigat pentru încheierea unui singur conflict, războiul ruso-japonez, care a început cu atacul Japoniei din 1904 asupra flotei rusești din Manciuria (Japonia a lansat ulterior o invazie completă a Manciuriei în 1931, apoi un atac surpriză asupra SUA în 1941).

Jimmy Carter a câștigat în 2002, la mai bine de două decenii după ce a părăsit Casa Albă, pentru o viață de muncă în domeniul stabilirii păcii, începând cu Acordurile de la Camp David dintre Israel și Egipt.

Comparați acest lucru cu bilanțul lui Trump.

Ce a făcut Trump pentru pace

În primul său mandat, Trump a mediat nu unul, nu două, nu trei, ci patru acorduri de pace arabo-israeliene – primele astfel de acorduri în mai bine de un sfert de secol. Numai Acordurile Abraham au fost o realizare demnă de un Premiu Nobel.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a reunit lideri din Republica Democrată Congo și Rwanda în Biroul Oval pentru a semna un acord de pace în conflictul lor, care a lăsat milioane de morți.

Trump a mediat conflictul Indiei și Pakistanului pentru a pune capăt luptelor de patru zile din luna mai (Pakistanul îi acordă meritul lui Trump, India nu).

Trumpa contribuit la negocierea încetării luptelor dintre Thailanda și Cambodgia după ce Thailanda a lansat atacuri aeriene împotriva Cambodgiei în iulie.

Tot Trump i-a adus pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă pentru a semna un acord-cadru de pace în războiul pentru Nagorno-Karabah.

Poate cea mai mare realizare a sa de până acum pentru întemeierea păcii a fost lansarea Operațiunii Ciocanul de la Miezul Nopții, care a distrus programul nuclear al Iranului, apoi a pus capăt războiului Iran-Israel după doar 12 zile.

Mai mult, Trump a prevenit două războaie. Unul între Serbia și Kosovo, altul între Egipt și Etiopia.

Pentru toate aceste realizări, Trump este îndreptățit să câștige Premiul Nobel pentru Pace și ar fi o dezamăgire dacă s-ar întâmpla altfel.

Rămâne de văzut dacă pacea va dura. Dar datorită lui Trump, luptele s-au oprit pentru un moment.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Premiul Nobel pentru Pace. Cine sunt RIVALII lui Donald Trump și cum va decurge decernarea premiului

Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:02
🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
ACTUALITATE Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace
10:58
Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
10:43
Trump, declarații șoc: „Poate ar trebui să dăm Spania afară din NATO”
EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
EXTERNE SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
09:24
SUA și Finlanda au încheiat un acord privind navele spărgătoare de gheață/ Trump își propune să își consolideze securitatea în Arctica
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el "Sunt așa supărat". A încercat să ASCUNDĂ, dar n-a reușit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O teorie a conspirației spune că toate instrumentele muzicale sunt acordate greșit
ACTUALITATE Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
12:08
Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
ACTUALITATE Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
11:47
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
ACTUALITATE Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
11:32
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
SPORT Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
11:30
Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
11:30
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
Sari la bara de unelte