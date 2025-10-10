Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace

Într-un articol de opinie publicat de Washington Post, jurnalistul Marc Thiessen, care este colaborator la Fox News (canalul media preferat a lui Donald Trump) a evocat motivele pentru care președintele american Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace.

Acordul din Gaza, deși încă fragil, contribuie la un palmares fără precedent în domeniul stabilirii păcii. Nu doar că Donald Trump este cel mai îndreptățit să câștige înalta distincție în acest an, dar nu a existat niciodată în istorie un președinte american care să fi contribuit la întemeierea păcii mai mult decât el.

Patru dintre predecesorii săi au câștigat premiul. Barack Obama a câștigat după șapte luni de președinție, practic pentru că nu a fost George W. Bush – și chiar el a spus că nu-l merită.

Woodrow Wilson a câștigat pentru crearea Ligii Națiunilor, care s-a dovedit a fi un dezastru ireproșabil la care Statele Unite nici măcar nu s-au alăturat.

Theodore Roosevelt a câștigat pentru încheierea unui singur conflict, războiul ruso-japonez, care a început cu atacul Japoniei din 1904 asupra flotei rusești din Manciuria (Japonia a lansat ulterior o invazie completă a Manciuriei în 1931, apoi un atac surpriză asupra SUA în 1941).

Jimmy Carter a câștigat în 2002, la mai bine de două decenii după ce a părăsit Casa Albă, pentru o viață de muncă în domeniul stabilirii păcii, începând cu Acordurile de la Camp David dintre Israel și Egipt.

Comparați acest lucru cu bilanțul lui Trump.

Ce a făcut Trump pentru pace

În primul său mandat, Trump a mediat nu unul, nu două, nu trei, ci patru acorduri de pace arabo-israeliene – primele astfel de acorduri în mai bine de un sfert de secol. Numai Acordurile Abraham au fost o realizare demnă de un Premiu Nobel.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a reunit lideri din Republica Democrată Congo și Rwanda în Biroul Oval pentru a semna un acord de pace în conflictul lor, care a lăsat milioane de morți.

Trump a mediat conflictul Indiei și Pakistanului pentru a pune capăt luptelor de patru zile din luna mai (Pakistanul îi acordă meritul lui Trump, India nu).

Trumpa contribuit la negocierea încetării luptelor dintre Thailanda și Cambodgia după ce Thailanda a lansat atacuri aeriene împotriva Cambodgiei în iulie.

Tot Trump i-a adus pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă pentru a semna un acord-cadru de pace în războiul pentru Nagorno-Karabah.

Poate cea mai mare realizare a sa de până acum pentru întemeierea păcii a fost lansarea Operațiunii Ciocanul de la Miezul Nopții, care a distrus programul nuclear al Iranului, apoi a pus capăt războiului Iran-Israel după doar 12 zile.

Mai mult, Trump a prevenit două războaie. Unul între Serbia și Kosovo, altul între Egipt și Etiopia.

Pentru toate aceste realizări, Trump este îndreptățit să câștige Premiul Nobel pentru Pace și ar fi o dezamăgire dacă s-ar întâmpla altfel.

Rămâne de văzut dacă pacea va dura. Dar datorită lui Trump, luptele s-au oprit pentru un moment.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Premiul Nobel pentru Pace. Cine sunt RIVALII lui Donald Trump și cum va decurge decernarea premiului

Norvegia, speriată de Trump. Politicienii țării se pregătesc pentru ce e mai rău dacă președintele SUA nu primește premiul Nobel pentru Pace