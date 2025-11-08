Prima pagină » Știri externe » (VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena

(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena

08 nov. 2025, 17:00, Știri externe
(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
Cât valorează cel mai scump apartament din Viena, situat la câteva minute de mers pe jos de Catedrala Sfântului Ștefan

Viena, capitala Austriei, are o populație de 2,9 milioane de locuitori, fiind al cincilea cel mai populat oraș din UE. Nu este doar cel mai dezvoltat oraș economic și centrul administrativ al țării, ci un adevărat centru cultural. Viena s-a remarcat de-a lungul istoriei ca o „capitală culturală” europeană. În 2024, 8,17 milioane de turiști au vizitat orașul pentru a admira „istoria” încă vie, fie pentru a o asculta prin muzica simfonică, fie pentru a o „savura” prin tradiționalul șnițel vienez și prăjitura de ciocolată a lui Sacher. 

Viena fost scaunul de domnie al împăraților Casei Habsburgilor: Maximilian al II-lea al Sfântului Imperiu Roman, Maria Terezia a Austriei,  Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu Roman, Francisc I al Austriei (și ultimul împărat al Sfântului Imperiu Roman) și Franz Joseph I al Austro-Ungariei.

A fost locul de naștere al psihoanalistului Sigmund Freud și al reginei Marie Antoinette a Franței, poreclită „Madame Deficite”, ghilotinată pentru trădare și irosirea bogățiilor Franței.

Viena este orașul în care muzicieni și compozitori faimoși, precum Beethoven, Brahms, Haydn, Mozart, Schoenberg, Johann Strauss I și Johann Strauss II s-au făcut remarcați pentru concertele cu orchestrele simfonice.

Este locul unde se înalță splendoarea barocului: Palatul Schonbrunn – reședința imperială de vară a Habsburgilor, Palatul Imperial Hofburg, Palatul Belvedere și Biserica Sfântului Karl.  Și mai sunt Opera de Stat cu stilul arhitectural renascentist și Catedrala gotică a Sfântului Ștefan.

Catedrala Sfântului Ștefan din Viena

Catedrala Sfântului Ștefan din Viena

Prețul celui mai scump apartament în Viena

Mulți turiști își doresc să se stabilească în acest oraș. Din păcate, costurile sunt foarte mari. În centrul Vienei, chiria lunară pornește de la 1.000 de euro.  În cartierele mărginașe, chiriile sunt între 300 și 700 de euro.

Cel mai scump apartament din Viena este de vânzare în prezent pe Parkring, în districtul 1 al orașului.  Se situează în Palatul Henckel von Donnersmark, construit în anul 1872, proiectat de arhitecții August Schwendenewin și Johann Romano, la comanda lui Hugo Henckel von Donnersmarck (1811-1890), industriașul antreprenor care a înființat prima oțelărie, o fabrică de hârtie și a pus bazele industriei siderurgice. El l-a construit pentru a-i face „cadou” baronesei Laura von Kaszony, a doua sa soție. Prima lui soție a fost contesa Laura von Hardenberg.

Fotografie realizată cu Viena din turla nordică a Catedralei Sfântului Ștefan (Envato)

Fotografie realizată cu Viena din turla nordică a Catedralei Sfântului Ștefan (Envato)

Prețul? Oficial, este ținut în secret, dar există indicii. Situat în inima primului district al Vienei, la adresa Parkring 14, este probabil cea mai exclusivist apartament de lux din oraș, potrivit OE24. Prețul oficial cerut nu a fost niciodată dezvăluit. Cu toate acestea, circulă în culise un zvon care face vâlvă chiar și în peisajul imobiliar de lux din Viena.

Suma: 32,5 milioane de euro

Agentul imobiliar Michael Leber a dezvăluit prețul celui mai scump apartament.  El a aflat de la „sursele” sale că cel mai scump apartament din Viena se vinde la uimitoarea sumă de: 32,5 milioane de euro.

Însă, reședința este una dintre cele mai prestigioase. Are vedere directă la parcul orașului și este la doar câteva minute de mers pe jos de Catedrala Sfântul Ștefan.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că aici se construiește unul dintre cele mai scumpe apartamente din Austria. Acolo a locuit contele Edmund Zichy (1811-1894), un patron al artelor și științelor. În apartamentul său și-a amplasat colecția de bronzuri indiene și chinezești. Și a mai locuit contele Mir și Alberto, marchizul de Hohenkubin. Palatul a fost jefuit și avariat după cel de-al Doilea Război Mondial.  Din 2013, este parte al gigantului hotelier Radisson SAS. În 2023, în interiorul clădirii a fost inaugurat și hotelul de 5 stele, Palais Vienna, parte a Grupului Almanac

Hotelul dispune de o varietate de servicii pe lângă cazare: sauna, spa, sală de fitness, masaj, piscină interioară (plus serviciul exclusiv Midnight Romance), tratament facial, bar, restaurant, terasă, free WiFi. Hotelul este la 17 km de Aeroportul Internațional diN Viena, la 7 minute de mers de Catedrala Sfântul Ștefan și la 500 de metri de sala de concerte Musikverein.

Tariful pe noapte: 700-750 de euro/noapte pentru un adult 

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: S-a deschis Târgul de Crăciun de la Viena. Până când poate fi vizitat

Citește și

EVENIMENT Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
16:23
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
EXTERNE O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front”
15:25
O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front”
ULTIMA ORĂ Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
14:46
Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
RĂZBOI „Umbrela” aeriană defensivă a Ucrainei, în fața unui alt EXAMEN. Rusia aruncă în luptă și mai multe avioane de vânătoare-bombardament Suhoi-34. „Liniile de producție ale aviației rusești rămân active, în ciuda sancțiunilor”
12:00
„Umbrela” aeriană defensivă a Ucrainei, în fața unui alt EXAMEN. Rusia aruncă în luptă și mai multe avioane de vânătoare-bombardament Suhoi-34. „Liniile de producție ale aviației rusești rămân active, în ciuda sancțiunilor”
NEWS ALERT Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei
11:48
Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei
ANALIZĂ Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
10:42
Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
Mediafax
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de polițiști!
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Medicamentele pot afecta microbiomul intestinal pentru mulți ani, indică un studiu
BREAKING NEWS EXCLUSIVITATE. Gândul publică interceptări spectaculoase din dosarul de corupție „Mită la MApN”. Senatorul arestat, Marius Isăilă în discuții monitorizate de DNA cu Octavian Berceanu despre Ionuț Moșteanu: „Da, mă, da! Și plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”
15:40
EXCLUSIVITATE. Gândul publică interceptări spectaculoase din dosarul de corupție „Mită la MApN”. Senatorul arestat, Marius Isăilă în discuții monitorizate de DNA cu Octavian Berceanu despre Ionuț Moșteanu: „Da, mă, da! Și plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”
EXCLUSIV Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă
15:01
Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă
HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2025. TAURII își rezolvă micile probleme
15:00
Horoscop 9 noiembrie 2025. TAURII își rezolvă micile probleme
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ucrainenii se poartă nu noi ca niște STĂPÂNI”
15:00
Ion Cristoiu: „Ucrainenii se poartă nu noi ca niște STĂPÂNI”
ECONOMIE Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”
14:54
Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”
ACUM Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul
14:52
Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul