Mihai Tănase
19 ian. 2026, 09:44, Știri externe
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte”
O tânără de 24 de ani din Brazilia a trecut printr-o experiență medicală aproape unică. Femeia a rămas însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Fenomenul, cunoscut sub numele de superfetație, este extrem de rar, cu doar aproximativ zece cazuri documentate la nivel mondial.

Kathleen Nicole Ramos Santos, din Nova Iguacu, Braziia a trăit șocul vieții când a aflat în 2021 că trăiește un fenomen medical excepțional: superfetația, o condiție în care o femeie poate ovula și concepe un al doilea copil chiar și după instalarea unei sarcini.

Medicii au descoperit că Kathleen era însărcinată cu gemeni, însă cei doi feți aveau vârste diferite, unul fiind cu aproximativ o săptămână mai mic decât celălalt. Specialiștii explică faptul că, în cazuri extrem de rare, superfetația poate duce chiar la copii cu tați diferiți.

„Am chemat o prietenă acasă și am făcut un test de sarcină pentru că îmi era teamă de rezultat. Nu realizasem încă realitatea faptului că voi deveni din nou mamă”, a povestit Kathleen, potrivit Daily Star.

Sarcina a fost clasificată drept una cu risc ridicat, iar medicii i-au recomandat repaus și monitorizare constantă pentru a preveni complicațiile. Cu toate acestea, nașterea a avut loc prematur, la 33 de săptămâni.

Cele două fetițe, Maju și Maya, s-au născut la o oră distanță una de cealaltă, una pe cale naturală, cealaltă prin operație cezariană.

„A fost un șoc, am avut două nașteri într-o noapte”, a mărturisit tânăra mamă.

După naștere, gemenele au fost transferate la Terapie Intensivă Neonatală, unde au rămas timp de trei săptămâni. Chiar și după externare, perioada de recuperare a fost una dificilă pentru familie.

„Le-am îngrijit singură, deoarece soțul meu lucra, așa că a fost doar responsabilitatea mea. A fost foarte greu la început; ceva ce m-a lipsit de tot, dar nimic nu e prea greu pentru o mamă”, a mai spus Kathleen.

La cinci ani de la acest eveniment rar, familia a reușit să depășească momentele dificile, iar Maju și Maya sunt astăzi sănătoase și se dezvoltă normal.

