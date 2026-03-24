O fetiță de 3 ani din Londra a murit după ce părinții acesteia, vegetarieni, au hrănit-o doar cu unt, linte și iaurt. Cazul a ajuns în fața autorităților, care au deschis o anchetă, conform Daily Mail.

Un copil lăsat fără hrană esențială. Cum a fost descoperită tragedia

Cazul a șocat opinia publică din Londra, după ce o fetiță de doar 3 ani a murit în condiții pe care anchetatorii le descriu drept extrem de grave. Cei doi părinți, în vârstă de 34 și 36 de ani, au ajuns la Curtea Penală Centrală din Anglia și Țara Galilor, acuzați că și-ar fi înfometat în mod deliberat copilul până la moarte.

Totul a ieșit la iveală pe 17 decembrie 2023, când mama a contactat o firmă de servicii funerare pentru a anunța decesul copilului. Descoperirea a fost făcută la locuința familiei din Hayes, în vestul Londrei. Medicii legiști au stabilit ulterior că fetița suferea de malnutriție severă și cetoacidoză, semne clare ale unei lipse acute de nutrienți esențiali pe termen lung.

„Acești doi inculpați sunt părinții copilului decedat, născut în 2019. Niciunul dintre inculpați nu lucra la momentul decesului și nici nu a lucrat de ceva vreme. Ei erau practic izolați nu numai de familia lor extinsă, ci și de lumea exterioară. Dieta familiei consta predominant din unt, linte și iaurt”, a declarat Procurorul McGhee.

Părinții neagă orice vină

Instanța i-a acuzat pe părinți de omor, ucidere din culpă prin neglijență gravă, dar și cruzime față de copil. Ambii părinți au respins toate acuzațiile.

Procesul este programat să înceapă pe 11 ianuarie 2027 și va dura aproximativ 8 săptămâni.

Judecătorul Mark Lucraft a decis menținerea celor doi în arest preventiv până la următoarea audiere, stabilită pentru 17 iulie.

