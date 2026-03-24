Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului

Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
Tensiunile din Orientul Mijlociu schimbă rapid harta vacanțelor pentru români și europeni. Destinații considerate până acum sigure și accesibile devin mai scumpe, în timp ce altele sunt evitate complet, precum Dubai.

Dubaiul pierde teren

Conflictul din Orientul Mijlociu îi determină pe tot mai mulți români să renunțe la vacanțele planificate în Dubai și să caute alternative mai sigure.

Tendința nu este una izolată. Același comportament se observă la nivel european, unde turiști din Germania și Marea Britanie se reorientează spre destinații considerate stabile.

Spania a devenit rapid „vedeta” sezonului. Creșterea cererii este semnificativă, iar presiunea pe hoteluri și resorturi se traduce deja în prețuri mai mari.

„Nu numai românii aleg să meargă în Spania, ci şi nemţii şi britanicii, ca atare toate hotelurile şi resorturile bune se vor epuiza rapid. Se poate scumpi destinaţia cu totul. Palma de Mallorca, avem Tenerife din Bucureşti, Las Palmas, Fuerteventura. Este cel mai bun moment acum ți probabil până de Paște să-ți alegi vacanța pentru că încă tarifele nu sunt schimbate”, a declarat Cosmin Marinof, director general agenție de turism, conform observatornews.ro.

Grecia rămâne în top, dar apar îngrijorări legate de costuri

Chiar dacă Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, incertitudinea economică începe să influențeze comportamentul turiștilor. Oameni nu renunță, dar devin mult mai atenți la cheltuieli.

„Sunt îngrijoraţi oare cât ar putea să crească preţurile la taverne sau la cazări, întreabă care sunt preţurile acum. În continuate vor să vină în Grecia, aşteaptă să vadă exact cum evoluează situaţia economică”, a declarat Dan Andrei Drăgan, administrator Forum Grecia.

Drumul până în Grecia rămâne relativ accesibil pentru cei care aleg mașina personală. Pentru un autoturism mediu, cu motor de până la 1.6 benzină, costul combustibilului dus-întors până în Thassos ajunge la aproximativ 850 de lei.

„Scumpirile de carburant din România şi Grecia nu-i afectează atât de mult pentru că ei vor traversa Bulgaria. Vor alimenta o dată când vor intra în Bulgaria”, a declarat Dan Andrei Drăgan, administrator Forum Grecia.

Turiștii amână decizia și caută flexibilitate

Un alt efect al incertitudinilor este întârzierea deciziilor de cumpărare. Românii nu mai rezervă impulsiv ci caută opțiuni flexibile, cu risc minim.

„Turiștii în acest moment întârzie să ia decizia de cumpărare, motiv pentru care venim în întâmpinarea lor ei se înscriu, achită avansul de 10% şi cu până la 7 zile înainte de plecare pot anula gratuit, fără un motiv anume”, a declarat Georgiana Ionescu, director general agenție de turism.

Explozie de costuri la zboruri: kerosenul s-a dublat

Lovitura cea mai dură vine însă din zona transportului aerian. Prețul combustibilului pentru avioane a crescut abrupt într-un timp foarte scurt.

La final de februarie, o tonă de kerosen costa sub 850 de dolari. În prezent, prețul a depășit 1.700 de dolari și, în unele aeroporturi europene, a trecut de 2.000 de dolari pe tonă.

Impactul este inevitabil: biletele de avion se vor scumpi. Două dintre cele mai mari companii aeriene europene, Air France și KLM, estimează deja majorări de aproximativ 50 de euro pentru zborurile lungi.

Citește și

HOROSCOP Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
23:00
Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
EVENIMENT Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
22:31
Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
ULTIMA ORĂ Recordul anului în artă. Un tablou de Grigorescu a fost vândut în urmă cu puțin timp cu peste 140.000 de euro
21:35
Recordul anului în artă. Un tablou de Grigorescu a fost vândut în urmă cu puțin timp cu peste 140.000 de euro
BANI Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
21:33
Bărbat dezamăgit de recompensă după ce a returnat proprietarului cecuri de zeci de mii euro, găsite pe o bancă: „Nu am făcut asta pentru bani, dar…”
ACTUALITATE Veverițele sunt otrăvite de viciile oamenilor. Ce gunoaie irezistibile au descoperit năstrușnicele rozătoare
21:31
Veverițele sunt otrăvite de viciile oamenilor. Ce gunoaie irezistibile au descoperit năstrușnicele rozătoare
ACUZAȚII Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
20:52
Doi tineri din Botoșani au fost prinși de jandarmi după ce au furat creme dintr-o farmacie. Nu erau la prima faptă
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
RĂZBOI Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
22:59
Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
ACUZAȚII Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
22:56
Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
ULTIMA ORĂ Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
FLASH NEWS Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
21:35
Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
FLASH NEWS Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
21:18
Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 

Cele mai noi

Trimite acest link pe