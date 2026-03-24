Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului

Tensiunile din Orientul Mijlociu schimbă rapid harta vacanțelor pentru români și europeni. Destinații considerate până acum sigure și accesibile devin mai scumpe, în timp ce altele sunt evitate complet, precum Dubai.

Dubaiul pierde teren

Conflictul din Orientul Mijlociu îi determină pe tot mai mulți români să renunțe la vacanțele planificate în Dubai și să caute alternative mai sigure.

Tendința nu este una izolată. Același comportament se observă la nivel european, unde turiști din Germania și Marea Britanie se reorientează spre destinații considerate stabile.

Spania a devenit rapid „vedeta” sezonului. Creșterea cererii este semnificativă, iar presiunea pe hoteluri și resorturi se traduce deja în prețuri mai mari.

„Nu numai românii aleg să meargă în Spania, ci şi nemţii şi britanicii, ca atare toate hotelurile şi resorturile bune se vor epuiza rapid. Se poate scumpi destinaţia cu totul. Palma de Mallorca, avem Tenerife din Bucureşti, Las Palmas, Fuerteventura. Este cel mai bun moment acum ți probabil până de Paște să-ți alegi vacanța pentru că încă tarifele nu sunt schimbate”, a declarat Cosmin Marinof, director general agenție de turism, conform observatornews.ro.

Grecia rămâne în top, dar apar îngrijorări legate de costuri

Chiar dacă Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, incertitudinea economică începe să influențeze comportamentul turiștilor. Oameni nu renunță, dar devin mult mai atenți la cheltuieli.

„Sunt îngrijoraţi oare cât ar putea să crească preţurile la taverne sau la cazări, întreabă care sunt preţurile acum. În continuate vor să vină în Grecia, aşteaptă să vadă exact cum evoluează situaţia economică”, a declarat Dan Andrei Drăgan, administrator Forum Grecia.

Drumul până în Grecia rămâne relativ accesibil pentru cei care aleg mașina personală. Pentru un autoturism mediu, cu motor de până la 1.6 benzină, costul combustibilului dus-întors până în Thassos ajunge la aproximativ 850 de lei.

„Scumpirile de carburant din România şi Grecia nu-i afectează atât de mult pentru că ei vor traversa Bulgaria. Vor alimenta o dată când vor intra în Bulgaria”, a declarat Dan Andrei Drăgan, administrator Forum Grecia.

Turiștii amână decizia și caută flexibilitate

Un alt efect al incertitudinilor este întârzierea deciziilor de cumpărare. Românii nu mai rezervă impulsiv ci caută opțiuni flexibile, cu risc minim.

„Turiștii în acest moment întârzie să ia decizia de cumpărare, motiv pentru care venim în întâmpinarea lor ei se înscriu, achită avansul de 10% şi cu până la 7 zile înainte de plecare pot anula gratuit, fără un motiv anume”, a declarat Georgiana Ionescu, director general agenție de turism.

Explozie de costuri la zboruri: kerosenul s-a dublat

Lovitura cea mai dură vine însă din zona transportului aerian. Prețul combustibilului pentru avioane a crescut abrupt într-un timp foarte scurt.

La final de februarie, o tonă de kerosen costa sub 850 de dolari. În prezent, prețul a depășit 1.700 de dolari și, în unele aeroporturi europene, a trecut de 2.000 de dolari pe tonă.

Impactul este inevitabil: biletele de avion se vor scumpi. Două dintre cele mai mari companii aeriene europene, Air France și KLM, estimează deja majorări de aproximativ 50 de euro pentru zborurile lungi.

