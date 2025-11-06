Cazul tânărului care s-a angajat la Google, însă locuia în mașină pentru că nu își permitea o chirie. Ulterior a aflat că nu era singurul

Un tânăr care și-a dorit cu orice preț să lucreze pentru Google, s-a trezit pus în situația de a locuit trei luni de zile în mașină pentru că nu își permitea chirie în zonă. După ceva timp, a aflat că și alți colegi erau în aceeași situație, și că unul dintre ei stătea într-o rulotă fix lângă mașina lui.

Tânărul a povestit că, pentru a obține acel post la sediul companiei din Mountain View, California, a mințit în timpul interviului. El a susținut că are familie în zona Golfului San Francisco și că poate lucra local. În realitate, el locuia la peste 480 de kilometri distanță, în Santa Barbara unde avea închiriat un apartament.

Când a aflat că postul pe care l-a primit necesită prezență fizică la birou, a decis că este timpul să se descurce pe cont propriu. Nu își putea permite și chiria din San Francisco și cea din Santa Barbara, unde o garsonieră costă 3.600 de dolari pe an. Așa că a ajuns să locuiască într-o mașină.

S-a angajat la Google și locuia într-o mașină pentru că nu își permitea chirie

Tânărul și-a vândut motocicleta și a cumpărat un Volvo din 2005, pe care l-a transformat temporar în adăpost. A acoperit geamurile cu cartoane, cu o parte acoperită de fetru negru și cealaltă cu izolație termică, pentru a își asigura intimitatea și un minim de confort. A cumpărat și o saltea subțire pentru podeaua mașinii, care urma să devină dormitorul său pentru următoarele luni.

Primele două săptămâni a dormit în parcarea subterană de la Google, fapt pentru care drumul până la birou dura doar 30 de secunde. Compania oferea mese gratuite, sală de sport, dușuri și spălătorie, așa că, practic, avea tot ce-i trebuia. În fiecare dimineață, mergea la duș cu geanta de haine, spăla și usca rufele, apoi își continua ziua ca orice alt angajat.

Pentru a nu intra la bănuieli, petrecea serile la birou până târziu, se uita la clipuri pe YouTube sau lucra, ceea ce lăsa impresia că este foarte dedicat. Ocazional mergea acasă, în Santa Barbara, unde dormea un weekend în patul lui și își schimba hainele din mașină.

A fost descoperit de paznici

După două săptămâni, a fost descoperit de paznici, care i-au cerut să nu mai doarmă în parcare. A reușit însă să găsească un loc sigur într-o zonă unde erau deja parcate mai multe rulote. Acolo a aflat că nu era singur.

Într-o seară, după trei luni de stat în mașină, i-a mărturisit unui coleg că locuise în Volvo-ul din parcare. Spre surprinderea sa, colegul i-a spus că el trăia în rulota de lângă. În aceeași noapte, a fost invitat la o întâlnire a angajaților care locuiau în vehicule. Erau peste zece persoane, toate angajate la Google.

„Nu regret că am locuit trei luni în mașină pentru a avea jobul pe care mi-l doream, dar aș fi vrut să nu fi fost nevoie de asta. Am fost norocos că aveam totuși un apartament unde îmi puteam păstra lucrurile. Dar știu că nu toată lumea are acest privilegiu.”, a mărturisit el, potrivit Business Insider.

Recomandările autorului: