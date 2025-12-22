Prima pagină » Actualitate » „Miracol medical” în SUA. O mamă, care se afla pe masa de operație pentru a i se îndepărta o tumoră ovariană de 10 kg, a adus pe lume un copil sănătos

22 dec. 2025, 10:31, Actualitate
Suze Lopez, o femeie în vârstă de 41 de ani din SUA, a fost internată în spital pentru a fi supusă unei operații de îndepărtare a unei tumori ovariene de 10 kilograme, însă a avut parte de o reală surpriză. A devenit mămică, fără să se aștepte la acest lucru. A adus pe lume un băiețel sănătos.

Suze Lopez este o femeie de 41 de ani care a avut parte de o reală surpriză pe masa de operație. Femeia din SUA, care este infirmieră în Bakersfield, California, a descoperit că este gravidă în timp ce se pregătea de operația pentru îndepărtarea unei tumori ovariene de 10 kilograme. Inițial, femeia s-a arătat sceptică, crezând că este un test fals pozitiv generat în urma problemelor de sănătate pe care le avea. Realitatea, în schimb, a stat cu totul diferit.

„Am aflat că eram însărcinată de aproximativ 5 zile și la început nu am crezut rezultatul testului, gândindu-mă că e fals pozitiv din cauza problemelor mele ovariene. Am crezut că glumește și nu mi-am dat seama de adevăr până nu am primit un mic cadou de la ea”, a declarat Suze pentru Good Morning America.

Pacienta a născut un băiețel sănătos / foto: Shutterstock

Sarcina a fost aproape imposibil de detectat

Femeia avea o sarcină extrem de rară, ectopică abdominală, în afara uterului. Mai mult, se afla în spatele masei ovariene, iar poziția fătului aproape că a făcut imposibilă detectarea unei posibile sarcini.

„O sarcină atât de avansată în afara uterului care continuă să se dezvolte este aproape neverosimilă”, a declarat Dr. John Ozimek, director medical la Cedars-Sinai.

Și, totuși, una cât se poate de reală.

„În întreaga mea carieră nu am mai auzit de un astfel de caz ajungând până la termen”, a precizat dr. Michael Manuel, arată CSID.

Fiul ei a fost intubat, iar femeia a fost operată

La această operație au asistat peste 30 de experți, pentru a salva cele două vieți. Pentru a putea permite nașterea bebelușului, masa ovariană a fost mutată. Apoi, după ce copilul a fost îndepărtat, femeia a fost operată de tumoră. Fiul ei a fost preluat de personalul secției de terapie intensivă neonatală.

Operația n-a fost una simplă și nici lipsită de situații. Femeia a suferit o hemoragie severă, fiind nevoie de transfuzia rapidă a 11 unități de sânge. Fiul ei a fost dezintubat a doua zi, reușind să atingă toate reperele pentru dezvoltarea normală. La naștere, micuțul a avut aproape 3.6 kilograme.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

