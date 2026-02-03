Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 

Un pensionar în vârstă de 68 de ani din Volpago del Montellor, provincia Treviso, Italia, poate ajunge în mijlocul unui conflict juridic cu propriul său fiu. Motivul ar fi că a câștigat suma de 1.768.000 de euro la un loz răzuibil.

Pensionar în pericol după ce a căștigat aproape 2 milioane de euro la un loz în plic răzuit

Bărbatul, care era deja în relații tensionate cu fiul său, a fost abordat de acesta, șomer în vârstă de 40 de ani, care își dorește acum o pensie de întreținere în valoare de 1.800 de euro pe lună, asta după ce a aflat de câștigul la loterie al tatălui său, relatează Il Gazzettino.

Câștigul a fost obținut săptămâna trecută, în urma unei participări la lozul din seria „Turist pentru totdeauna”, cumpărat de la o agenție de loterie din Volpago.

Potrivit acestui tip de loz, o parte din sumă este încasată instant, iar restul se va plăti sub formă de rentă: 6.000 de euro pe lună, timp de 20 de ani.

Situația dintre pensionar și fiu a degenerat atunci când bătrânul i-a transmis că a câștigat, dar i-a transmis în același timp că nu intenționează să îi dea niciun euro din acei bani.

Fiul pensionarului a apelat la avocați

Ulterior, fiul a apelat la avocații Asociației Italia, o organizație cu sediul la Bologna și activitate la nivel național, invocând și faptul că, înainte de câștig, tatăl avea deja o pensie bună și deținea două imobille.

Întrebarea adresată juriștilor a fost explicită: „Pot să obțin o pensie de întreținere de la tatăl meu în valoare de 1.800 de euro lunar, având în vedere îmbunătățirea semnificativă a situației lui financiare și renta mare pe care o va încasa lunar de acum înainte?”.

Răspunsul primit a fost afirmativ, însă condiționat de evaluarea instanței. Avocatul a precizat că dreptul unui copil major la pensie de întreținere se stabilește de la caz la caz, iar judecătorul analizează atent dacă lipsa autonomiei financiare a fiului ține de factori care îi pot fi reproșați sau de motive independente de voința lui.

Recomandările autorului: